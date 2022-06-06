證監會提醒投資者注意近期愈趨流行的非同質化代幣（NFT）的相關風險，指NFT與其他虛擬資產一樣面對較高的風險，包括二手市場流通性不足、價格波動、定價欠缺透明度、遭黑客入侵及欺詐的風險。投資者應注意這些風險，如他們未能完全理解NFT和承受潛在虧損，便不應投資於這些資產。
據證監會的觀察所得，大部分的NFT都擬代表其相關資產，例如是電子圖像、藝術品、音樂或影片的一個獨一無二的版本。整體而言，如果某NFT是一個真正以數碼形式存在的收藏品，與之相關的活動便不屬於證監會的監管範圍。
然而，證監會最近留意到，有些NFT跨越了收藏品與金融資產之間的界線，例如有著與「證券」或尤其是「集體投資計劃」下的權益相類似的結構的細分化或同質化NFT。
如某NFT構成了集體投資計劃下的權益，推廣或分銷NFT便可能構成「受規管活動」。任何人如要進行受規管活動，不論是在香港或以香港投資者為對象，除非獲得豁免，否則須獲證監會發牌。此外，如有關NFT的安排涉及向香港公眾提出參與集體投資計劃的要約，亦可能會觸發《證券及期貨條例》下的認可規定。
集體投資計劃泛指一些有匯集性質的投資產品，常見的集體投資計劃包括例如互惠基金及單位信託基金、強制性公積金產品和房地產投資信託基金。
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