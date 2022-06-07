基金業界等候多年的ETF（交易所買賣基金）通終獲「拍板」原則同意納入互聯互通，基金公會行政總裁黃王慈明表示，推出ETF通的起步「審慎」，產品要求比業界想像中更窄，形容只行出了「一小步」。她提到，現時僅限交易指數ETF產品，期望日後可擴闊產品線，稱內地投資者對美股、環球股票、高息債、科技股等ETF產品均有濃厚興趣，亦期望涵蓋範圍可延伸至海外上市的香港ETF，令內地投資者可作多元資產配置。
兩地監管機構早前指需時兩個月準備細節，黃王慈明表示，目前仍有不少相關政策細節需要監管機構釐清，包括合資格ETF是否自動上架，不用經過審批；香港基金能否在內地建立品牌推廣；本港基金發行人與內地券商合作的運作細節等，相信兩個月的準備時間充足。至於ETF通未有納入槓桿及反向產品，她指公會現時未有特別倡議放寬此要求，期望先放寬產品線，不能要求監管機構「一步到位」。
同場易方達資產管理董事長關秀霞表示，目前業界初步估計合資格的北向ETF約101隻，涉及資產管理規模（AUM）約1000億美元，大多由前10家基金管理公司管理。她指出，內地投資者注重基金公司和指數的聲譽，相信首階段傾向投資於出名、容易記得的基金產品。此外，未來資產環球投資（香港）ETF固定收益投資主管霍浩華則提到，估計合資格南向ETF約5至7隻，相信科指較受內地投資者青睞。至於ETF通為港交所（0388）所帶來的潛在收入增長，他認為較難估計。
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