基金業界等候多年的ETF（交易所買賣基金）通終獲「拍板」原則同意納入互聯互通，基金公會行政總裁黃王慈明表示，推出ETF通的起步「審慎」，產品要求比業界想像中更窄，形容只行出了「一小步」。她提到，現時僅限交易指數ETF產品，期望日後可擴闊產品線，稱內地投資者對美股、環球股票、高息債、科技股等ETF產品均有濃厚興趣，亦期望涵蓋範圍可延伸至海外上市的香港ETF，令內地投資者可作多元資產配置。