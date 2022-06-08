《蘋果新聞網》指，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈。葉一堅今日在台灣表示，因為台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議，並說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」。至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

該網指出，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。在巨大的艱困中，該網指有高達400萬人的註冊會員數，並謂其採訪團隊仍然24小時365天跑新聞，華麗轉身後會更注重數位新聞的科技發展。

壹傳媒旗下台灣業務，自去年5月7日叫停出版台灣《蘋果日報》，只保留《蘋果新聞網》繼續運作。去年底更有報道指台灣《蘋果新聞網》會在去年12月耗盡營運資金及宣布停刊。今年1月《台蘋》則報道指，香港商人黃浩全資擁有的公司正積極收購，不過其後沒有新消息。

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