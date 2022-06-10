據三星的資料，此ETF模擬投資組合的10大持股，包括美國上市的CME Group、IBM、美國首隻Bitcoin ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）；日本上市的SBI Holdings、Digital Garage等等。

ETF的投資顧問，正是三星資產運用早前入股的美國ETF發行商Amplify。基金將有至少70%投資於全球區塊鏈公司的股份，此外會投資於美國上市的加密貨幣期貨ETF，佔比不多於10%。

ETF預計於6月23日上市。上市價定約15.6元，每手為50個基金單位，入場費約780元。管理費為每年0.85%，擬每年派息一次。

三星資產運用（香港）ETF業務及被動投資主管張嘉敏指出，數據處理和資料存儲的需求將隨著我們數碼世界的發展而加快。區塊鏈技術將廣泛應用於不同的業務，以提高數據傳輸效率、安全性並縮短處理時間。我們認為這是數碼轉型的未來趨勢之一。該行預計到2028年，區塊鏈的市場規模將預計由49億美元增長到2279億美元，複合年增長率為72.9%。

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