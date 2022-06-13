美國通脹創40年新高，美10年期債息高見3.1987厘，創1個月新高，美期亞股向下，恒指今早低開643點，曾收窄至跌486點，最多跌676點或3.1%，是5月19日後最大跌幅。半日恒指高低波幅190點。