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恒指半日跌612點 見近一個月最大跌幅 北水暫第3日流入

美國通脹創40年新高，美10年期債息高見3.1987厘，創1個月新高，美期亞股向下，恒指今早低開643點，曾收窄至跌486點，最多跌676點或3.1%，是5月19日後最大跌幅。半日恒指高低波幅190點。

恒指半日跌612點或2.81%，報21193點，成交金額933億元；國指跌216點或2.85%，報7392點。恒生科技指數收報4649點，跌3.66%。

藍籌3隻升，65隻下跌，1隻無升跌。電能實業（0006）升0.89%，收報50.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.41%，收報4.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.15元，升2.67%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報10.52元，跌8.2%。

恒指跌穿10天線(21498.55點)，下試20天線(20929.37點)及50天線(20961.31點)。科指跌穿100天線(4715.58點)，下試10天線(4591.23點)。

北水南下合計淨流入31.64億元，較上日減少14.74%，連續第3日流入，累計流入72.87億元，對上一次連續3日淨流入是2022年6月2日。南水北上合計淨流出92.92億元人民幣，終止連續10日流入。

中手游（0302）附屬公司推出數字藝術品版權分發平台。收報2.42元，跌7.98%。

「獨立第三方」委託報告，指匯控（0005）分拆可帶來2000億價值重估。收報48.9元，跌2.1%。

原有核數師辭任，卓悅（0653）三度延遲刊發去年業績。收報0.118元，跌1.67%。

藥明康德（2359）股東擬減持A股，最多涉逾91億人幣。收報94.55元，跌10.29%。

市民外出用膳增，香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 5月訂單額按月跌一成。收報6.45元，跌4.87%。

龍光（3380）、銀城國際（1902）5月合約銷售額按年跌近70%。龍光停牌。銀城國際（1902）收報2.83元，升3.28%。

中國上月汽車銷量跌13%，新能源車銷量升1倍至近45萬輛。汽車股個別發展，吉利（0175）收報14.96元，跌2.6%；比亞迪（1211）收報317.2元，升0.44%；廣汽集團（2238）收報7.74元，跌1.53%；東風集團股份（0489）收報6.07元，跌2.1%；長城汽車（2333）收報16.14元，升3.99%；北京汽車（1958）收報2.57元，跌0.39%；小鵬汽車（9868）收報103.4元，跌4.26%；五菱（0305）收報1.46元，升5.8%；理想汽車（2015）收報122.3元，跌0.33%；蔚來集團（9866）收報146.3元，跌5.43%。

第一服務（2107）上市集資所得1.14億元變更用途作派息。收報0.99元，無升跌。

宏安地產（1243）料去年盈利最多跌45%，位元堂料全年虧損收窄。平上市低位0.065元，收報0.067元，跌1.47%。

文化傳信（0343）料全年收入跌七成，惟虧損收窄。收報0.236元，跌1.67%。

寰亞傳媒（8075）上季蝕2980.4萬，虧損擴大逾一倍。收報0.65元，無升跌。

吳光正斥資逾27.8億增持九倉（0004）。收報24.65元，跌0.4%。

中國飛機租賃（1848）將向渣打集團附屬公司出售兩架飛機。收報4.98元，跌1.39%。

中國人保（1339）首5月保費收入增近13%，財險升一成。收報2.49元，跌1.58%。

禹洲（1628）首5個月合約銷售額按年跌59%。收報0.435元，跌1.14%。

雲音樂（9899）與韓國SM娛樂達成協議，涉及EXO等藝人作品。收報78.55元，升8.42%。

永旺（0984）：消費券帶動4月營業額按月升1.3倍。收報1.23元，無升跌。

富力（2777）5月銷售收入按年跌66.6%。創上市新低，見2元，收報2.03元，跌4.69%。

龍湖（0960）5月份權益合約銷售額90.6億元。收報31.75元，跌4.8%。

實德環球（0487）：將繼續營運衛星場，料6月澳門賭收升1至2成。收報0.1元，無升跌。

新城發展（1030）悉數償還明日到期4億美元債。收報3.19元，跌5.06%。

破頂股表現

破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見13.94元，收報13.94元，升3.87%；新東方在線（1797）創52周高，見12.5元，收報10.84元，升74%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.5元，收報2.45元，升21.89%；米格國際（1247）創52周高，見1.07元，收報1.05元，升0.96%。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括領悅服務（2165）低見0.61元，收報0.61元，跌7.58%；富力（2777）低見2元，收報2.03元，跌4.69%；中梁（2772）低見1.63元，收報1.65元，跌6.25%；中國抗體（3681）低見1.94元，收報2.04元，升4.62%；企展控股（1808）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；大發地產（6111）低見0.415元，收報0.43元，跌3.37%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見5.66元，收報5.675元，跌6.2%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.87元，收報2.91元，跌4.28%；北控水務（0371）低見2.39元，收報2.39元，跌6.27%；石藥集團（1093）低見7.19元，收報7.24元，跌2.29%；普華和順（1358）低見0.74元，收報0.78元，升1.3%；科聯系統（0046）低見2.41元，收報2.5元，跌0.4%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；味千中國（0538）低見0.9元，收報0.93元，跌2.11%；ASM太平洋（0522）低見66.2元，收報66.45元，跌11.34%；石藥（1093）低見7.19元，收報7.24元，跌2.29%；理文造紙（2314）低見3.32元，收報3.34元，跌4.84%。

異動股

上升異動股，包括，新東方在線（1797）創52周高，見12.5元，收報10.84元，升74%；中國有贊（8083）收報0.285元，升31.94%；思考樂教育（1769）收報0.77元，升22.22%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.5元，收報2.45元，升21.89%；成實外教育（1565）收報0.228元，升20%；環球實業科技（1026）收報0.148元，升13.85%；新東方（9901）收報14.34元，升12.03%；東銀國際（0668）收報0.198元，升11.24%；天立教育（1773）收報0.8元，升11.11%；樂透互娛（8198）收報0.275元，升10.89%。

下跌異動股，包括，ASM太平洋（0522）見52周低66.2元，收報66.45元，跌11.34%；旭輝永升服務（1995）收報8.42元，跌11.09%；合景悠活（3913）收報2.31元，跌10.47%；藥明康德（2359）收報94.55元，跌10.29%；合景泰富（1813）見52周低2.18元，收報2.19元，跌9.88%；中建富通（0138）收報0.186元，跌9.27%；方正控股（0418）收報0.62元，跌8.82%；新意網集團（1686）收報6.22元，跌8.8%；開拓藥業（9939）收報0.65元，跌8.69%；百濟神州（6160）收報87.55元，跌8.52%；碧桂園（2007）收報4.25元，跌8.41%。

 

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