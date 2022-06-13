賽生藥業（6600）宣布，即日起委任毛力教授為公司副總裁、研究及開發部總經理兼首席醫學官，他將全面負責集團的研發及醫學工作。
公告指，毛力為上呼吸消化道惡性腫瘤方面的世界知名醫生及科學家，於中國及美國擁有逾35年豐富的腫瘤學臨床實踐、臨床和基礎研究以及領導經驗。 加入賽生前，毛力先後擔任多間知名藥企的關鍵高級管理職務，包括曾於中生製藥（1177）擔任首席醫學官，負責建立研發中心。
資料顯示，毛力於去年5月獲中生製藥委任為首席醫學官，主要負責製定創新產品研發策略、指導創新產品管線的臨床開發和轉化研究、推動國際合作。
於加入產業界前，毛力曾擔任美國馬里蘭大學巴爾的摩分校腫瘤和診斷學系終身教授及系主任。
毛力在南京醫科大學獲得臨床醫學學士學位，並在該大學第一附屬醫院、美國Mayo Clinic、約翰霍普金斯大學醫學院及美國馬里蘭大學完成研究生培訓。
賽生藥業今日中午收報8.09元，跌3.7%。
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