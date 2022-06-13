日本寬鬆的貨幣政策與紛紛加息的發達國家央行同行背道而馳，日圓兌美元今早貶至24年最弱。

在日央行公布買債量前，今早日本10年期國債亦趁機會升穿0.25%關口，突破日本央行政策區間上限，曾高見0.255%，創2016年1月日央行推負利率後的新高，美、日兩國10年期國債息差進一步擴闊至逾2.92%，創2018年後最闊。

日央行一直透過無限買債方式，將債息保持於0.25%。今早10年債息升穿0.25%後，日央行公布，考慮市場情況，根據需要更改購買金額，額外購買5000億日圓5-10年期國債，日債息重回0.25%之下。

日本央行行長黑田東彥稱，日圓近期快速貶值不利於經濟，將繼續密切關注匯率對經濟的影響，又稱，日本央行需要繼續實施寬鬆政策，預計日本不會出現滯脹。

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