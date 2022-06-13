余偉文表示，雖然亞洲債市活躍，可是亞洲市場一直缺乏規模媲美歐洲的ICSD，加上區內債券市場方興未艾，成為CMU市場化的契機。當局將會全面提升CMU的系統及服務，積極把握市場脈搏，吸引內地企業和機構參與香港的債券市場，以及加強推廣香港作為債券中心的地位。

2017年債券通推出，余偉文表示CMU發揮超級聯繫人向ICSD邁進，當局將會繼續優化債券通的對接工作。除了去年成功對接了內地人民幣跨境支付系統（CIPS）以支持「南向通」交易，當局將於今年第三季加強與內地中央證券託管機構的自動化對接，以便利債券通的日常操作。

當局也會進行更積極的市場推廣，以吸引更多國際及內地發債人來港進行債券業務，並探討與更多不同地區建立跨境聯網，讓內地投資者可以通過CMU持有香港以外的國際債券，並吸引更多國際投資者通過CMU投資內地債市，加強內地與國際的市場連繫。

風險管理方面，余偉文表示，ICSD的其中一個特點是抵押品管理，利用統一整合抵押品，例如存放於ICSD的債券及其他金融產品，靈活調動及獲取多幣種的流動資金。CMU已在今年4月1日推出全新抵押貸款服務，以回購協議方式提供免費即日流動資金 ，幫助CMU成員在債券發行過程更有效管理流動資金，減少因時區不同而產生的資金成本及風險。當局同時豁免所有新發行債券的存入費用，希望吸引更多發債人利用CMU平台發行債券，尤其綠色和可持續債券及「南向通」項目下合資格的債券。

對於CMU系統提升，余偉文表示會提升用戶體驗為先，提供靈活、優質及切合市場需要的服務。當局會在今年第三季推出全新的CMU網站，讓業界可更方便快捷地查找有用的債市資訊。為進一步推動業務流程的自動化和電子化，當局計劃在2023年開發全新用戶介面及報表工具，並會推出新的開放應用程式介面（開放API）。CMU市場化最重要的步驟，是在2025年推出全新平台，用戶可以更靈活地管理帳戶及進行交收，並會提供更全面抵押品管理，支持24小時運作，有助用戶加強流動資金管理。

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