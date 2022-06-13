目前在港上市的六大賭牌公司，主要為持有賭牌的母公司，因此不受影響。陳澤武表示，承批公司沒有上市會便於政府監管。另新的文本寫明，不得以個人名義直接持有其他持牌公司的股份，但允許間接持股不超過5%，原因是與有股東可能買入基金，當中或涉及其他持牌公司有關。另最終文本列明，中介只能收取佣金及僅向一家承批公司服務，不能和娛樂場分成，若承批公司批給中止時，需無償或負擔地歸屬政府所有。

另隨著六大賭牌公司牌照到期日漸近，陸續有衛星場表態。勵駿創建（1680）執行董事陳美儀在剛過去周日表示，與澳博（0880）合作的衛星場將經營至今年底。對於有報道指，勵駿擬裁員200人，她並無回應具體人數，只謂調整員工是要精簡架構及重整公司業務，加上重新策劃未來營運策略有關。

現時在一眾博企中，以澳博旗下衛星場最多。六大賭牌公司今日全線下跌，跌幅最大為澳博及新濠國際（0200），兩者全日均跌7.2%。上市公司中，以勵駿及金利豐（1031）各經營衛星場最多，各佔兩間，並全部服務於澳博。英皇娛樂酒店（0296）則只經營一間，並計劃於6月26日將衛星場業務結束。匯彩（1180）則為澳博旗下金碧匯彩娛樂場提供服務。實德環球（0487）旗下十六浦則繼續經營。現時私人公司中，以金龍集團經營衛星場數目最多，共佔四間，橫跨澳博及新濠博亞的賭牌下經營。另根據《濠博新聞》報道引述消息指，澳博旗下的衛星場置地及財神娛樂場，大抵與澳博「傾掂數」繼續經營。

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