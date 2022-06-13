政府發布第二階段消費券詳情，新增匯豐PayMe作為儲值支付工具之一，匯豐稱，將全力配合消費券的登記及發放，同時會推出總值4000萬元的獎賞予選擇以PayMe接收消費券的人士，當中包括商戶消費折扣券及大抽獎，參加者有機會贏取豪華電動車或最新電子產品。
匯豐指，合資格香港市民可於6月23日至7月23日前往消費券計劃網站www.consumptionvoucher.gov.hk，登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。有興趣註冊PayMe個人賬戶的市民，只需本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe應用程式開設個人賬戶。
匯豐亦推出一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零售商機。合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶可享六個月0%交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈及300港元獎賞。
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