匯豐指，合資格香港市民可於6月23日至7月23日前往消費券計劃網站www.consumptionvoucher.gov.hk，登記使用PayMe賬戶接收及使用消費券。有興趣註冊PayMe個人賬戶的市民，只需本地手機號碼及電郵地址，即可輕鬆在PayMe應用程式開設個人賬戶。

匯豐亦推出一系列費用豁免及回贈，幫助香港初創企業及中小企把握消費券計劃帶動的零售商機。合資格的新登記和現有PayMe for Business商戶可享六個月0%交易費。首次開立商業綜合戶口，並完成註冊PayMe for Business的商戶，有機會獲得開戶費用全數回贈及300港元獎賞。

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