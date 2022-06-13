政府剛宣布，新一輪消費券將於下周四（23日）開始登記，今次市民可以重選，或延用過往的電子錢包，六大電子錢包的吸客戰即將打響。香港電訊（6823）旗下電子錢包 Tap & Go「拍住賞」推出，第二階段消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Tap & Go「拍住賞」領取新一輪消費券，均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限，csl 5G體驗包，價值2055元及「Edan收藏套裝」。