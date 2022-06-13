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Tap & Go推男團MIRROR Edan SIM卡體驗包吸消費券新客

政府剛宣布，新一輪消費券將於下周四（23日）開始登記，今次市民可以重選，或延用過往的電子錢包，六大電子錢包的吸客戰即將打響。香港電訊（6823）旗下電子錢包 Tap & Go「拍住賞」推出，第二階段消費券計劃獨家獎賞，現有及新用戶以Tap & Go「拍住賞」領取新一輪消費券，均可專享Tap & Go「拍住賞」x Edan限，csl 5G體驗包，價值2055元及「Edan收藏套裝」。

Tap & Go「拍住賞」x Edan，限定csl 5G體驗包內附5G本地流動數據SIM卡一張（共300GB，每30日100GB）、無限免費本地通話分鐘、免費增值服務內容包括Now E的Now精選組合、SafetyNet、諾頓行動安全、來電過濾服務及其他附送增值服務，名額共10萬份。

至於現有及新用戶推薦3位親友首次成功登記及使用Tap & Go領取第二階段消費券，推薦人可獲限量版「Edan收藏套裝」1套。當中包括，Edan收藏卡（1套4款）、Edan相架1個、Edan型格造型海報4張等。

 

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