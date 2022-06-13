人行及水利部聯合召開會議，要求各金融機構加強支持水利項目，包括政策性、開發性銀行要用好新增的8000億元信貸額度，加強支持國家重大水利項目；國有大行要發揮資金和網點優勢，加大對商業可持續水利項目的信貸投放；中小銀行要立足轄區實際，對有還款能力的農田水利等中小型水利項目，給予必要信貸支持。
當局續指，各金融機構要「創新」還款來源、抵押擔保等產品模式，發揮部門合力做好對水利項目的金融服務；同時要堅持市場化、法治化原則，自主審貸、自擔風險，守住合規底線。
當局強調，各金融機構要配合好水利部門和水利企業，統籌發展和安全，突出重點、銳意創新、防範風險，聚焦國家水網主骨架和南水北調等重大工程、水資源集約節約利用、農村供水工程、流域防洪工程體系建設、河湖生態保護修復、智慧水利建設等重點領域，發揮好水利基礎設施建設擴大有效投資、拉動經濟發展的作用。
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