市場預期美國聯儲局在今年內需要再加快加息，畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲表示，香港銀行體系總結餘仍有3200億元，資金充裕下沒有大幅加息的動機，過去香港加息的速度滯後於美國不少。該行中國金融服務業合夥人馬紹輝表示，整體而言會對香港銀行有利，在今明兩年擴大淨利息收入。
雖然加息有機影響企業的資產質素，不過馬紹輝指出港銀整體資產質素良好，有好的風險管理。對於香港銀行會否在今年內提高最優惠利率，他認為以目前美國加息幅度是有機會，但不能夠確定有多大可能。
畢馬威發表《2022年香港銀行業報告》，相信在通脹及利率上行的預期下，香港銀行的淨息差將有所改善，業界收入或於2022年呈現升勢。不過，受信貸風險及其他不確定因素影響，銀行將偏向審慎。去年香港所有持牌銀行的撥備前經營溢利按年跌15.4%至1960億元，主要受低息環境持續削弱淨息差影響，2021年整體淨息差較2020年收窄9個基點至1.31厘。
儘管環球經濟復甦，香港銀行業的資產質素輕微下降，去年減值貸款比率由0.78%微升至0.86%，方海雲表示主要由於疫情影響，但過去紀錄和國際標準比較，港銀資產質素仍然穩健，而今年首季港銀的不良和逾期貸款率有稍為上升，特別是在內地使用貸款，但惡化幅度並不明顯。
截至去年底，報告涵蓋的銀行貸款與墊款總額增加6.6%至逾11萬億元，不過方海雲表示，去年貸款增長主要在上半年，下半年已開始減弱。受第五波疫情影響，加上中港未恢復正常通關，今年企業不太敢借取貸款，銀行審批也特別謹慎，要求有足夠抵押品。他認為，港銀今年貸款表現，將受內地疫情防控和中港通關情况影響。馬紹輝表示，經濟活動放緩，香港及內地企業的借貸和投資信心仍存在不確定性，本港銀行今年面對貸款增長放緩的問題。
香港8家虛擬銀行於2021年首度全面營運，去年全數虛銀虧損增加41.67%至34億元，主要來自利息、人手支出，以及設備折舊的影響。去年開戶數目及市場份額穩步增長，但在客戶存款總額及貸款淨額方面均面臨挑戰，考慮到市場競爭激烈及何時錄得盈利仍存在不確定性，該行預計部分虛擬銀行或會於未來數年停業或整合。
因為傳統銀行去年進一步投資於數碼銀行功能並下調收費，令虛擬銀行繼續面對激烈的競爭，虛擬銀行在2021年下半年的新客戶增長勢頭放緩，截至去年十二月虛擬銀行客戶存款總額處於250億元水平，相當於整體銀行業的0.17%。
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