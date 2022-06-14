美銀最新的環球基金經理調查顯示，美國股票市已正式進入熊市區域，在6月份的調查顯示，投資者變得更悲觀，美銀牛熊指數更跌至0.2，華爾街的情緒悲觀，但是在未見孳息及通脹大升前，就不會見到股價更低。要見到股價更大跌幅，就要聯儲局在6、7月份時採取更鷹的加息態度配合。
在宏觀角度而言，現時所見是全球增長的樂觀情緒達到新低，處於淨負73的水平，並自2008年6月來見到最高的滯脹憂慮水平，更多首席投資官告訴首席執行官要顧及投資安全，當中有44%提出要更強的資產負債比，佔比較30%提出進行資本開支投資及18%提出進行回購股份為多。
在政策層面，有淨79%的受訪者預期更高的短期息率，比此前平均淨53%被訪者預期息率較低，有很大的對比。至於在何時聯儲局才會住手不再加息，有48%被訪者料，個人消費支出少於4%；有20%認為失業救濟人數要大於30萬，及有14%的被訪者認為標普指數低於3500點，便是指標。
該調查亦指出，基金經理的現金水平已由原先的6.1%降至5.6%。最多基金經理的交易聚焦於石油及商品的長倉最多，排第二是在美元建立長倉，亦有更多基金經理投資者持有現金、美元、商品、醫護、資源、高品質類股份，講求價值投資多於增長，並轉持債券、歐盟、新興市場、科技及消費品類股份短倉。
若然聯儲局在6月份確定加息50個基點指，該行指，基金經理會透過做淡石油及資源股，甚至擴大科技股的空倉去進行更深度減風險動作。若然加息100個基點，則會做美元淡倉，並且在新興市場及低質的增長股建立長倉。
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