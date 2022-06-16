卓悅日前宣布，羅申美會計師事務所辭任公司之核數師。而董事會已決議委任致同(香港)會計師事務所為新核數師，任期至公司下屆股東週年大會結束止。

據卓悅公告，羅申美事務所表示，截至2021年底止年度，卓悅開始經營3C產品貿易。3C產品買賣構成卓悅截至該年度綜合收益及銷售成本之主要部分，羅申美向審核委員會及董事傳達了有關3C產品業務的觀察、結果及未決事宜。直至辭任函日期，羅申美未獲提供有關未決事宜之充足適當審核憑證，未能就未決事宜之進一步審核程序所涉及的額外審核費用與管理層達成協定。

卓悅中午收報0.119元，升2.6%。

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