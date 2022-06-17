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恒指半日升163點重上50天線 北水第7日流入

憂慮經濟衰退，美股隔晚急跌，亞洲時段美期維持上升，亞股普遍向下，港股則未有延續昨日跌勢，恒指今早低開128點後，最多跌148點，其後回升最多248點，半日高低波幅397點。

恒指半日升163點或0.78%，報21009點，成交金額741億元；國指升70點或0.97%，報7329點。恒生科技指數收報4610點，升1.39%。

藥明生物（2269）、中海油（0883）、創科實業（0669）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌35隻升，28隻下跌，6隻無升跌。京東（9618）升4.31%，收報256.8元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.2%，收報82.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報133.4元，升7.93%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27.85元，跌2.45%。

恒指重上50天線(20886.57點)，20天線(21068.7點)得而復失。科指10天線(4665.16點)進一步升近100天線(4667.74點)，科指今早曾下試20天線(4453.86點)。

北水南下合計淨流入7.81億元，較上日減少59.66%，連續第7日流入，累計流入218.66億元，對上一次連續7日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流入22.43億元人民幣，較上日減少49.62%，連續第4日流入，累計流入239.99億元。

俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股。港交所（0388）收報356元，升2.06%。

京東（9618）考慮進軍餐飲外賣市場。收報256.8元，升4.31%。美團（3690）收報195.6元，升3.38%。阿里（9988）收報103元，升0.59%。騰訊（0700）收報369.2元，升0.44%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）收報0.29元，無升跌。德永佳集團（0321）收報1.31元，升0.77%。友和（2347）收報1.98元，升2.59%。

遭競委會控違例，安樂工程（1977）：正尋求法律意見。收報1.5元，跌7.41%。

東方海外（0316）：張銘文辭去公司財務總裁，鄭琦接任。收報226元，跌0.88%。

安徽海螺（0914）擬發最多百億人幣中期票據。見52周低31.75元，收報32.15元，無升跌。

香港食品投資（0060）發盈警，料全年虧損至少1600萬元。收報0.51元，無升跌。

創業集團（2221）料全年扭虧，賺最少700萬。收報0.51元，升7.37%。

聯交所譴責安山金控（0033）五名前董事，涉不配合上市科調查。收報1.87元，無升跌。

證監會譴責光大證券（6178）兼罰款380萬元，涉未能偵測可疑存款。收報5.59元，跌0.89%。

天鴿互動（1980）料中期盈利按年顯著下降。收報0.89元，跌1.11%。

光大永年（3699）冀今年落實物業服務項目，對收購物管小心。收報0.45元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見8.08元，收報8.02元，升2.69%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.7元，收報14.68元，升0.82%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.16元，收報4.99元，升11.88%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.64元，收報2.48元，升12.73%；阜豐集團（0546）創52周高，見4.28元，收報4.28元，升4.9%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.59元，升2.58%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.61元，收報1.63元，跌1.81%；合景悠活（3913）低見2.12元，收報2.12元，跌4.07%；遠洋服務（6677）低見3.01元，收報3.05元，升0.66%；三巽控股（6611）低見1.16元，收報1.17元，跌6.4%；中駿集團（1966）低見1.03元，收報1.04元，跌0.95%；融信中國（3301）低見1.74元，收報1.77元，跌1.67%；再鼎醫藥（9688）低見17.6元，收報18.32元，無升跌；IMAX（1970）低見8.46元，收報8.52元，跌0.93%；長城環亞（0583）低見0.204元，收報0.225元，跌0.44%；大發地產（6111）低見0.35元，收報0.38元，升2.7%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.76元，收報2.8元，跌0.36%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.3元，收報1.33元，升0.76%；中華煤氣（0003）低見8.23元，收報8.24元，跌0.48%；粵海投資（0270）低見8.88元，收報8.96元，跌1.1%；北控水務（0371）低見2.21元，收報2.22元，跌0.89%；石藥集團（1093）低見6.95元，收報7.06元，升0.28%；普華和順（1358）低見0.73元，收報0.76元，無升跌；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；越秀房託（0405）低見3元，收報3.02元，無升跌；置富（0778）低見6.45元，收報6.45元，跌0.77%。

異動股

上升異動股，包括，睿見教育（6068）收報0.53元，升82.76%；成實外教育（1565）收報0.35元，升45.23%；易鑫集團（2858）收報1.28元，升34.74%；天立教育（1773）收報1.97元，升21.6%；中國波頓（3318）收報3.84元，升20.75%；福晟（0627）收報0.018元，升20%；譽宴（1483）收報0.85元，升19.72%；復銳醫療（1696）收報13.92元，升18.97%；中泛控股（0715）收報0.055元，升17.02%；雲遊控股（0484）收報1.13元，升15.31%；英皇文化產業（0491）收報0.044元，升12.82%。

下跌異動股，包括，熒德控股（8535）見52周低0.198元，收報0.229元，跌42.03%；網上車市（1490）收報0.51元，跌13.56%；通天酒業（0389）收報0.098元，跌12.5%；碧瑤綠色（1397）收報0.47元，跌9.62%；易居企業（2048）收報1.44元，跌9.43%；佳源服務（1153）收報0.77元，跌9.41%；信陽毛尖（0362）收報0.066元，跌8.33%；新秀麗（1910）收報14.94元，跌7.55%；中國科培（1890）收報1.98元，跌7.48%；安樂工程（1977）收報1.5元，跌7.41%；A8新媒體（0800）收報0.335元，跌6.94%。

 

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