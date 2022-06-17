moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

浩澤淨水︰料潛在投資者短期內將就重組訂立條款書

被申請清盤的浩澤淨水（2014）公布，有一名潛在投資者就集團的潛在重組向清盤人表達了強烈的興趣，並正與清盤人就潛在重組進行深入討論，以改善及審定集團重組的主要條款，雙方預期在短時間內將就集團重組事宜訂立條款書。

集團指，為實施及進行債務的潛在重組，公司及清盤人一直積極物色潛在投資者，清盤人亦就集團的潛在重組與公司債權人保持積極溝通。

而截至今日，為瞭解集團在內地的主要經營子公司最近期之財務和業務運營狀況，清盤人正與公司於內地的部分前管理人員聯繫，以獲取其最近期之帳簿和紀錄。

股份自2021年3月18日起停牌，將繼續停牌，直至另行通知為止。停牌前報0.089元。

其他報道

上海首五月房地產開發投資跌18%

俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股

滬深三大指數半日個別走 上證獨憔悴

拜登：美國經濟衰退並非不可避免 對俄羅斯立場不會軟化

港元拆息向上 1個月HIBOR創2年高 12個月拆息再創逾13年半高

金管局與BISIH轄下香港中心推Project Sela項目研零售層面央行數碼貨幣

日央行維持負利率 稱必要時將毫不猶豫地加碼寬鬆 日圓貶值 兌港元低見5.831

馬斯克被指控用狗狗幣傳銷 遭索賠2580億美元

馬斯克：言論自由是指人們可在法律範圍內說非常離譜的事

以色列央行伙金管局聯手測試數字貨幣網絡風險

美國爭取拜登最快7月和習近平通話

A股開市向下 上證跌0.6% 人民幣兌美元中間價強過市場預期

恒指低開128點 科指跌1.1%跌近20天線

京東考慮進軍餐飲外賣市場

白宮正考慮限制成品油出口

港股ADR跌422點 夜期低水312點 美期升亞股跌 VIX隔晚升11%

憂經濟衰退 美股創逾一年半新低 道指跌741點