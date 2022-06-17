集團指，為實施及進行債務的潛在重組，公司及清盤人一直積極物色潛在投資者，清盤人亦就集團的潛在重組與公司債權人保持積極溝通。

而截至今日，為瞭解集團在內地的主要經營子公司最近期之財務和業務運營狀況，清盤人正與公司於內地的部分前管理人員聯繫，以獲取其最近期之帳簿和紀錄。

股份自2021年3月18日起停牌，將繼續停牌，直至另行通知為止。停牌前報0.089元。

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