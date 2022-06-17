被申請清盤的浩澤淨水（2014）公布，有一名潛在投資者就集團的潛在重組向清盤人表達了強烈的興趣，並正與清盤人就潛在重組進行深入討論，以改善及審定集團重組的主要條款，雙方預期在短時間內將就集團重組事宜訂立條款書。
集團指，為實施及進行債務的潛在重組，公司及清盤人一直積極物色潛在投資者，清盤人亦就集團的潛在重組與公司債權人保持積極溝通。
而截至今日，為瞭解集團在內地的主要經營子公司最近期之財務和業務運營狀況，清盤人正與公司於內地的部分前管理人員聯繫，以獲取其最近期之帳簿和紀錄。
股份自2021年3月18日起停牌，將繼續停牌，直至另行通知為止。停牌前報0.089元。
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