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港交所：未有就容許買賣港股與聖彼得堡交易所合作

俄烏戰爭爆發後俄方備受國際制裁，據俄羅斯媒體報道，俄羅斯聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）宣布，下周一（20日）起將容許當地經紀買賣12隻港股。港交所（0388）發言人表示，目前沒有就此與俄羅斯聖彼得堡證券交易所進行合作，相信這是該公司自己推出的全球發行人推廣計劃的一部分。

相關報道：俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股

獲准買賣的12隻港股包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988） 、美團（3690）、小米（1810）、京東 （9618）、舜宇光學 （2382）、碧桂園（2007）、金沙中國（1928）、長和 （0001）、長實集團（1113） 、中生製藥（1177）及萬洲 （0288）。有關名單在未來會計劃擴大，至今年底增至200隻，2023年將達1000隻。

港交所午市收報356元，升2.06%。

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