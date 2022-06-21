文章日期：2022年6月21日 20:39
先施錶行（0444）發另類盈喜，預料今年3月底止年度將錄得虧損，但虧損將較對上一年的2.1億元收窄約20%。
公司指出，虧損收窄主因投資物業公平值變動虧損減少，以及物業、廠房及設備減值虧損減少。 年度業績將於6月下旬刊發。
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