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先施錶行料上財年虧損收窄20%

先施錶行（0444）發另類盈喜，預料今年3月底止年度將錄得虧損，但虧損將較對上一年的2.1億元收窄約20%。

公司指出，虧損收窄主因投資物業公平值變動虧損減少，以及物業、廠房及設備減值虧損減少。 年度業績將於6月下旬刊發。

先施錶行今日收報0.048元。

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