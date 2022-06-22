據其澳洲分析師方面得悉，澳洲電力市場下半年的政府指導價的邊際利潤，會比今年上半年高，尤其在零售電費上升15%至20%下，將有望帶動零售收入增長10%至12%。隨著EA的發電收費重現反彈，並對6月份的營運溢利帶來正面效應下，其估計，若EA能夠維持現有發電能力，料EA在受惠於合約批發價改善及零售市場佔有率增長，會帶動今年下半年及明年度的表現改善。同時因應有小型零售電力公司離場，更有助EA取得批發價的定價權。

美銀還指，中電仍然繼續為EA尋求伙伴，推進能源轉型計劃。雖然中電不願透露會否要為EA作進一步減值，但是其透露，更高的遠期價，會對未來的現金流更正面。同時亦因為雅洛恩電廠所需發電煤是先自已的礦場支持，Mount Piper氣電廠亦簽下多年定價合約，加上在港業務可因應利潤管制計劃將能源成本轉嫁，因此已獲得保障。不過，該行將中電的2022年及2023年的每股盈利預測，分別調低67%及5%，另將目標價由89.4元，降至83元。中電今天收報65.6元，跌2.67%。

中電（0002）日前發盈警，提到受到澳洲全國電力市場中現貨銷售和遠期合約批發電價的波動和上漲，致承受不利公平值的變動，亦透露，澳洲能源市場營運商（AEMO）更因為當地市場極端變化，自6月15日起暫停全國電力現貨市場交易。根據AEMO最新公布，隨著停市後市場情況改善，將於澳洲時間明晨4時（即香港時間明早6時）推進階段性復市，先讓市場定價。AEMO指出，會留意市場僅接24小時的變化，再推進全面復市。

其他報道

泰加：不擬為8月到期保單之的士保單續保

財經花生｜成龍周六晚於快手直播 出道60年來「處男秀」

光大控股：趙威辭任主席 于法昌接任

中國乘聯會：上周乘用車零售按年升39% 按周升19%

中國外交部：未有中美元首通話消息可提供

2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣 百度雲冧莊市佔第一

螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請

admanGO：5月港廣告開支按月升18.5% 已回復至去年同期水平

港元定存息升上3厘 臨近半年結銀行急搶存

中移動香港與羅氏合作 將觀塘350號工廈改成智慧商廈

恒指收市跌551點 跌穿20天線 三大指數創一周最大跌幅

賀一誠簽署新修訂《博彩法》明執行 摩通料最快7月尾啟動重新競投賭牌

英國5月通脹9.1% 創40年新高

內地擬禁第三方平台網上售藥 阿里健康曾挫逾16%

投委會年報：疫下冀加強投資者理財教育 數碼理財為重點之一

Klook調查：近8成港人未來一年會外遊 料疫後迎來「報復式旅遊」

讀書郎教育據報評估香港IPO的投資者需求

滬深三大指數午後向下 上證三連跌

德勤劈香港今年新股集資額預測逾四成至1800億元

微軟香港推初創支援 業界料將有更多獨角獸面世

信安：恒指第三季上望24000點 中資科技、內房股有較大上升空間