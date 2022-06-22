美銀發表的報告指，最近澳洲期貨電價升至每兆瓦160澳元，料對中電（0002）在當地的發電長倉情況產生正面效應，反映2023年下半年的批發電價比今年下半年會更高。該行更指，中電旗下的EnergyAustralia（下稱EA）的電價比政府指導價（DMO）為低，會有利其取得若干零售市場佔有率。
據其澳洲分析師方面得悉，澳洲電力市場下半年的政府指導價的邊際利潤，會比今年上半年高，尤其在零售電費上升15%至20%下，將有望帶動零售收入增長10%至12%。隨著EA的發電收費重現反彈，並對6月份的營運溢利帶來正面效應下，其估計，若EA能夠維持現有發電能力，料EA在受惠於合約批發價改善及零售市場佔有率增長，會帶動今年下半年及明年度的表現改善。同時因應有小型零售電力公司離場，更有助EA取得批發價的定價權。
美銀還指，中電仍然繼續為EA尋求伙伴，推進能源轉型計劃。雖然中電不願透露會否要為EA作進一步減值，但是其透露，更高的遠期價，會對未來的現金流更正面。同時亦因為雅洛恩電廠所需發電煤是先自已的礦場支持，Mount Piper氣電廠亦簽下多年定價合約，加上在港業務可因應利潤管制計劃將能源成本轉嫁，因此已獲得保障。不過，該行將中電的2022年及2023年的每股盈利預測，分別調低67%及5%，另將目標價由89.4元，降至83元。中電今天收報65.6元，跌2.67%。
中電（0002）日前發盈警，提到受到澳洲全國電力市場中現貨銷售和遠期合約批發電價的波動和上漲，致承受不利公平值的變動，亦透露，澳洲能源市場營運商（AEMO）更因為當地市場極端變化，自6月15日起暫停全國電力現貨市場交易。根據AEMO最新公布，隨著停市後市場情況改善，將於澳洲時間明晨4時（即香港時間明早6時）推進階段性復市，先讓市場定價。AEMO指出，會留意市場僅接24小時的變化，再推進全面復市。
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