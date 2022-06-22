近年罕見大行報告跟進上市電視台發展。根據中信證券發表最新報告指出，預料電視廣播（TVB）（0511）在下半年進軍內地電商市場，在當每月訂單商品交易總值（GMV）由3月單月的1億元，並實現收支平衡後，料在將來每月GMV進一步提高至1.5億元，便能夠達收支平衡。該行引述TVB方面指，料在2022年度實現的GMV達到10億元。但是即使部署電商業務到內地發展，重心仍然放在香港。TVB今日收報4.18元，跌3.46%。
該行指，2021年計，TVB、電訊盈科（0008）旗下Viu TV及有線寬頻（1097）相關的香港開電視三台，在廣告市場佔有率，TVB已由2020年的80%，降至2021年的65%；在男團Mirror帶來巨大廣告價值推動下，Viu TV的廣告市佔率由2020年的10%，提高至35%。
不過，該行指出，由於香港開電視今年起無線頻譜覆蓋大升，加上香港開電視及TVB均正在打造新節目策略，因此認為亦是不可忽視的新興力量。開電視更一口氣出價2000萬元連購兩部粵語劇集。儘管香港電視業務面對競爭，但是該行指，注意到TVB通過加深與內地電視台合作，讓藝人參演內地電視劇、綜藝節目及比賽，變現藝人廣告價值。
至於OTT業務，該行稱，TVB仍是第二大視頻平台，若以訂閱價格比較則不具備優勢。
電商業務方面，中信證券指，現時TVB三個電商平台，即士多、鄰住買及Big Big Shop的重疊程度不到10%。其電商平台只屬起步，目前有1.2萬SKU。當中《鄰住買》借助TVB藝人拉動力量，曾試過以數百件SKU，實現過千萬元GMV。該行料TVB在下半年會以大灣區為基礎，開發內地的電商市場，並會與電商巨頭合作。電商業務未來的發展方向，除了借助藝人直播帶貨，亦包括利用國際物流供應鏈，提供世界優質商品。報告指，該台發展電商及進軍內地初具成效。
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