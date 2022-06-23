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憧憬通關 恒指國指升幅兩周最大 帶領主要市場 恒指收市升265點

聯儲局主席鮑威爾言論後，美元先弱後轉強，美債息則於午後急跌，美期、歐股向下，亞股個別發展；李家超稱正擬定恢復通關戰略，刺激中港股市造好，恒指國指見兩周最大升幅，科指則為一周最勁，主要市場表現計，國指為表現最佳，恒指升幅亦排第六。恒指科指重上多條平均線。南北水齊齊淨流入。

恒指今早高開149點，曾收窄至升2點，午後升幅擴大，最多曾升435點，全日高低波幅433點。

恒指收市升265點或1.26%，報21273點，成交金額1205億元，較上日減少5.03%；國指升128點或1.75%，報7463點。恒生科技指數收報4655點，升2.28%。

中移動（0941）、港交所（0388）、蒙牛（2319）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌51隻升，16隻下跌，2隻無升跌。吉利（0175）升7.4%，收報16.84元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌5.25%，收報216.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報127元，升9.77%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報16.46元，跌4.08%。

恒指重上10天線(21217.61點)、20天線(21248.75點)，但10天線跌穿20天線。科指重上10天線(4655.09點)、100天線(4623.33點)，曾失守10天、100天及20天線(4560.39點)。

北水南下合計淨流入18.72億元，較上日增加3.84%，淨流入金額是6月17日25.95億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入288.99億元，對上一次連續11日淨流入是5月23日。南水北上合計淨流入120.33億元人民幣，終止連續3日流出。

午後消息股表現

蔚來（9866）滬總部大樓有汽車墜落，具體情況待官方公布。收報184.2元，升4.96%。

騰訊（0700）據報下半年再裁員。收報375元，升1.35%。

筆克遠東（0752）中期純利升近兩成，不派中期息。收報1.12元，無升跌。

醫思健康（2138）全年多賺2.4%，派末期息0.042元。收報7.59元，跌3.8%。

今早及隔晚消息股表現

央視：國務院考慮延長免徵新能源汽車購置稅。汽車股向上，吉利（0175）收報16.84元，升7.4%；比亞迪（1211）收報310元，升4.52%；廣汽集團（2238）收報7.85元，升6.22%；東風集團股份（0489）收報5.94元，升4.58%；長城汽車（2333）收報16.84元，升6.05%；北京汽車（1958）收報2.66元，升3.1%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.36元，升2.26%；小鵬汽車（9868）收報127元，升9.77%；五菱（0305）收報1.36元，升7.94%；理想汽車（2015）創上市新高，見157.6元，收報154.2元，升9.44%；蔚來集團（9866）收報184.2元，升4.96%。

穆迪將碧桂園（2007）評級降至垃圾級。收報4.6元，升1.1%。

多間公司公布業績，績前表現如下，AEON信貸（0900）收報5.21元，無升跌。波司登（3998）收報4.17元，跌0.48%。

世茂服務（0873）公布經審核去年業績，今復牌。收報4.11元，跌2.14%。

力勁科技（0558）盈喜，料全年溢利按年至少增八成。收報17.24元，升15.09%。

建滔（0148）28億收購倫敦寫字樓2，London Wall Place。收報29.65元，升2.95%。

濰柴動力（2338）擬分拆火炬科技至深交所創業板上市。收報12.52元，升3.64%。

曠逸國際（1683）折讓7%配售最多1.4億新股，淨籌3170萬。收報0.25元，升4.17%。

中信證券料電視廣播（0511）電商業務月均GMV達1.5億可收支平衡，下半年進軍內地。創上市新低，見4.11元，收報4.12元，跌1.44%。

安樂工程（1977）因應法律訴訟及潛在撥備發盈警，料中期盈利最少跌50%。收報1.29元，跌8.51%。

深圳高速公路（0548）：聯屬公司擬進行減資，料增加盈利6.9億人幣。收報8元，無升跌。

縱橫遊（8069）大股東折讓18%售20%股份，套3800萬持股量降至32%。收報0.45元，跌3.23%。

大發地產（6111）一拖再拖，取消派發近4000萬元中期息。收報0.43元，升7.5%。

財經花生｜成龍周六晚於快手（1024）直播，出道60年來「處男秀」。收報83.55元，升1.46%。

2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣，百度雲冧莊市佔第一。百度（9888）收報142.2元，升1.21%。

螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請。阿里（9988）收報108元，升6.4%。

破頂股表現

破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見157.6元，收報154.2元，升9.44%；理想（2015）創上市新高，見157.6元，收報154.2元，升9.44%；雲康集團（2325）創上市新高，見15.72元，收報15.68元，升5.8%；越秀地產（0123）創52周高，見9.45元，收報9.29元，升2.2%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.33元，收報5.32元，升4.72%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.19元，收報1.16元，升13.73%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.98元，收報2.87元，跌0.69%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.91元，收報3.88元，升4.3%；華新手袋（2683）創52周高，見0.5元，收報0.5元，無升跌；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.76元，收報1.75元，升2.94%；三和建築（3822）創52周高，見0.196元，收報0.09元，升30.43%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，包括，三巽控股（6611）低見0.85元，收報0.88元，跌10.2%；中梁（2772）低見1.42元，收報1.43元，跌0.69%；中國水業集團（1129）低見0.181元，收報0.198元，無升跌；元力控股（1933）低見0.191元，收報0.197元，跌5.74%；電視廣播（0511）低見4.11元，收報4.12元，跌1.44%；味千中國（0538）低見0.87元，收報0.88元，跌6.38%；安莉芳（1388）低見0.77元，收報0.78元，無升跌；國際娛樂（1009）低見0.199元，收報0.199元，跌0.5%；祖龍娛樂（9990）低見5.56元，收報5.58元，跌1.93%；美因基因（6667）低見16.4元，收報18.02元，升0.11%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，普華和順（1358）低見0.73元，收報0.77元，升5.48%；新意網集團（1686）低見5.65元，收報5.7元，跌1.89%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；置富（0778）低見6.33元，收報6.34元，跌0.94%；泓富（0808）低見2.35元，收報2.38元，升1.28%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.9元，升1.12%；中電（0002）低見64.9元，收報65元，跌0.91%；和諧汽車（3836）低見2.95元，收報3.05元，跌0.65%；港燈（2638）低見7.16元，收報7.16元，跌2.05%。

異動股

上升異動股，包括，三和建築（3822）創52周高，見0.196元，收報0.09元，升30.43%；新晨中國動力（1148）收報0.87元，升27.94%；諾輝健康（6606）收報23.9元，升26.05%；有線（1097）收報0.05元，升25%；華盛國際（1323）收報0.174元，升20.83%；時富金融（0510）收報0.335元，升19.64%；上置集團（1207）收報0.032元，升18.52%；華潤醫療（1515）收報5.22元，升18.1%；中泛控股（0715）收報0.058元，升16%；力世紀（0860）收報0.37元，升15.63%；力勁科技（0558）收報17.24元，升15.09%。

下跌異動股，包括，長江生命科技（0775）收報0.84元，跌31.15%；寰亞傳媒（8075）收報0.54元，跌21.74%；太陽國際（8029）收報0.285元，跌17.39%；太和控股（0718）收報0.083元，跌15.31%；金禧國際（0091）收報0.168元，跌14.72%；明發（0846）收報0.32元，跌14.67%；企展控股（1808）收報0.54元，跌14.29%；愛高集團（0328）收報0.233元，跌13.7%；天立教育（1773）收報1.05元，跌11.02%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.85元，收報0.88元，跌10.2%；思考樂教育（1769）收報0.71元，跌10.13%。

 

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