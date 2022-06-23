該行中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，由於香港為成熟型經濟體，接近飽和狀態，增長未及一些新興經濟體如東南亞國家的增速快。而中國主要的增長動力仍為互聯網及OTT平台。

邱麗婷指，疫情放緩後，香港已出現強勁的反彈，E&M行業收入由2020年81億元（美元，下同）增加12%至2021年的91億元，並預料2022年微增5%至95.4億元，至2026年將升至110億元。

隨著5G加快普及，香港的廣告市場將轉為以數碼廣告為主，該行料於2026年，數碼廣告將佔市場超過6成，複合年增長率為7.5%，2026年將增加至20.1億元。另外，香港電影市場亦現反彈，料於2024年有望超越疫情前水平，於2026年將增加至2.69億元，複合年增長率為11.3%。惟該行預計今年電影市場收入將停滯，雖然有多部國際大片上映，如《奇異博士》及《壯志凌雲》等，上半年受疫情影響閉關的電影院收入被對沖。

另外，為E&M當中第3大的電子遊戲市場，佔整體收入15.2%。該行料收入將持續擴大，將由2021年的13.8億元增至2026年的18.7億元，複合年增長率為6.3%。邱麗婷指，由於中國對電子遊戲市場採取某些限制措施，當中一些香港的收入是來自內地玩家。

近年新興的元宇宙以及NFT市場勃起，該行料其出現或令整個消費模式出現重大改變。而最近虛擬貨幣的價值下跌，邱麗婷指，有關事件不會影響其發展，相關公司依然會投放資源研發。長遠而言，對該市場抱有很大的信心。

其他報道

憧憬通關 恒指國指升幅兩周最大 帶領主要市場 恒指收市升265點

澳門收緊防疫措施 關閉多個場所 賭場除外 濠賭股個別走

蔚來滬總部大樓有汽車墜落 具體情況待官方公布

騰訊據報下半年再裁員

Meta壟斷市場案 美法官向中國索取TikTok、微信數據

財匯局：正與內地當局研究允許北上進行查察

摩根大通中國基金加大押注中國科技股 料最差時期已過

筆克遠東中期純利升近兩成 不派中期息

醫思健康全年多賺2.4% 派末期息0.042元

快過台積電？三星預計下周宣布量產3nm芯片