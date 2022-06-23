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羅兵咸永道：料香港E&M收入2026年升至110億美元

羅兵咸永道今日發布《2022年至2026年全球娛樂及媒體行業展望》，預料香港娛樂及媒體行業(E&M)整體收入的複合年增長率(CAGR) 為3.5%，遜於全球的4.6%及中國的5.65%，當中，主要增長動力包括戲院重開，以及展望防疫措施放寬，更多展覽帶動B2B(Business-to-business) 。

該行中國內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷表示，由於香港為成熟型經濟體，接近飽和狀態，增長未及一些新興經濟體如東南亞國家的增速快。而中國主要的增長動力仍為互聯網及OTT平台。

邱麗婷指，疫情放緩後，香港已出現強勁的反彈，E&M行業收入由2020年81億元（美元，下同）增加12%至2021年的91億元，並預料2022年微增5%至95.4億元，至2026年將升至110億元。

隨著5G加快普及，香港的廣告市場將轉為以數碼廣告為主，該行料於2026年，數碼廣告將佔市場超過6成，複合年增長率為7.5%，2026年將增加至20.1億元。另外，香港電影市場亦現反彈，料於2024年有望超越疫情前水平，於2026年將增加至2.69億元，複合年增長率為11.3%。惟該行預計今年電影市場收入將停滯，雖然有多部國際大片上映，如《奇異博士》及《壯志凌雲》等，上半年受疫情影響閉關的電影院收入被對沖。

另外，為E&M當中第3大的電子遊戲市場，佔整體收入15.2%。該行料收入將持續擴大，將由2021年的13.8億元增至2026年的18.7億元，複合年增長率為6.3%。邱麗婷指，由於中國對電子遊戲市場採取某些限制措施，當中一些香港的收入是來自內地玩家。

近年新興的元宇宙以及NFT市場勃起，該行料其出現或令整個消費模式出現重大改變。而最近虛擬貨幣的價值下跌，邱麗婷指，有關事件不會影響其發展，相關公司依然會投放資源研發。長遠而言，對該市場抱有很大的信心。

 

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