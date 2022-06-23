報道指，鴻海周三在該廠房舉辦接待會，向當地政府官員、代表介紹廠房，並向合作伙伴介紹電子零組件供應商等潛在投資者。鴻海與Lordstown合資的MIH EV Design LLC公司，持股比例分別為55%和45%。

鴻海還與美國電動車新創公司Fisker合作，在Lordstown廠房生產Fisker第二款電動車PEAR（Personal ElectricAutomotive Revolution），預計最快2024年量產，年產能將達25萬輛。

蕭才祐說，「鴻海不想成為王者（King），惟集團是造王者（Kingmaker）」，他又說，集團不僅在美國，而是在全球市場尋求新產品以主導電動車領域。

其他報道

穆迪料疫情持續對博彩企業信貸帶來負面影響 對政府財政帶來顯著風險

羅兵咸永道：料香港E&M收入2026年升至110億美元

憧憬通關 恒指國指升幅兩周最大 帶領主要市場 恒指收市升265點

澳門收緊防疫措施 關閉多個場所 賭場除外 濠賭股個別走

蔚來滬總部大樓有汽車墜落 具體情況待官方公布

騰訊據報下半年再裁員

Meta壟斷市場案 美法官向中國索取TikTok、微信數據

財匯局：正與內地當局研究允許北上進行查察

摩根大通中國基金加大押注中國科技股 料最差時期已過

筆克遠東中期純利升近兩成 不派中期息

醫思健康全年多賺2.4% 派末期息0.042元