美國媒體The Business Journal報道，主要代工廠鴻海（台：2317）產品長蕭才佑透露，集團正與其他電動車製造商洽談，可能透過與Lordstown合資的MIH EV Design LLC公司，計劃在美國俄亥俄州廠房協助電動車生產，惟沒有透露客戶名稱及合作細節。
報道指，鴻海周三在該廠房舉辦接待會，向當地政府官員、代表介紹廠房，並向合作伙伴介紹電子零組件供應商等潛在投資者。鴻海與Lordstown合資的MIH EV Design LLC公司，持股比例分別為55%和45%。
鴻海還與美國電動車新創公司Fisker合作，在Lordstown廠房生產Fisker第二款電動車PEAR（Personal ElectricAutomotive Revolution），預計最快2024年量產，年產能將達25萬輛。
蕭才祐說，「鴻海不想成為王者（King），惟集團是造王者（Kingmaker）」，他又說，集團不僅在美國，而是在全球市場尋求新產品以主導電動車領域。
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