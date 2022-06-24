港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升14日，升5.11點子至0.87506%，是2020年6月1日後最高，當日報1.01036%。對上一次連升14日是2018年12月14日，當日拆息報2.27714%。
港元現報7.8494元升值5點子，曾升值最多0點子，報7.8499元，亦曾升值最多8點子，報7.8491元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.19點子至0.19125%；1星期HIBOR升23.07點子至0.65667%，是2020年5月28日後新高。2星期HIBOR升0.11點子至0.69857%，是2020年6月1日後新高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.14點子至1.68179%，是2020年4月28日後新高。6個月期HIBOR升3.22點子至2.35208%，是2020年2月5日後新高。12個月期HIBOR升3.27點子至3.32%，是2008年10月31日後新高。
美元指數現報104.311貶值0.12點或0.11%。
美元1個月期LIBOR報1.63271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7577%，連續4日收窄，利差是2022年5月18日後最窄，當日差距為-0.7479%
對上一次連續4日收窄，是2022年1月25日，當日利差報0.0571%。
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