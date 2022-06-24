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恒指半日升309點 快狗打車半日升4% 南北水齊齊流入

 

鮑威爾言論利好隔晚美股，美期、亞股延續升勢，恒指今早高開176點，高位升362點，高見21636.31點，是6月10日後最高，其後回軟，最低僅升134點，半日高低波幅228點。

恒指半日升309點或1.45%，報21583點，成交金額753億元；國指升126點或1.69%，報7589點。恒生科技指數收報4796點，升3.01%。

建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌49隻升，17隻下跌，3隻無升跌。吉利（0175）升7.84%，收報18.16元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌7.12%，收報8.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報138.7元，升9.21%；跌幅最大的是攜程（9961）收報180.5元，跌0.44%。

恒指續高於10天線(21195.29點)、20天線(21322.1點)，受制於100天線(21720.81點)。科指高於10天線(4652.05點)、20天線(4598.5點)、100天線(4614.26點)，20天線將升穿100天線。

北水南下合計淨流入8.91億元，較上日減少52.4%，連續第12日流入，累計流入297.89億元，對上一次連續12日淨流入是5月24日。南水北上合計淨流入41.26億元人民幣，較上日減少65.71%，連續第2日流入，累計流入161.59億元。

多間公司公布業，績前表現如下，優品360（2360）收報1.86元，無升跌。耀才（1428）收報1.45元，跌0.68%。中國燃氣（0384）收報11.48元，升1.59%。卓珈控股（1827）收報1.29元，跌4.44%。電訊數碼（6033）收報2.9元，跌0.68%。翠華控股（1314）收報0.2元，升1.52%。醫渡（2158）收報8.96元，升4.19%。

快狗打車（2246）上市，定價21.5元。收報22.4元，升4.19%。

周大福企業溢價18%向佐丹奴（0709）提全購，涉資最多22.4億。創52周高，見1.95元，收報1.82元，升14.47%。

波司登（3998）全年多賺20.6%，息13.5仙。收報4.26元，升2.16%。

東方表行（0398）全年多賺55%，末期及特別息40.5仙。收報4.59元，跌3.97%。

英皇國際（0163）全年虧損收窄至4.7億 派息1.6仙。收報0.8元，跌1.23%。

英皇娛樂（0296）蝕逾5億。見52周低0.54元，收報0.54元，無升跌。

蔚來（9866）確認電動車墮樓兩人死亡，初稱事故與車輛無關後稱非車輛導致。收報189.1元，升2.66%。

減值虧損大增，AEON信貸（0900）上季少賺15%。收報5.22元，升0.19%。

東航（0670）擬非公開發行最多56.6億股A股，籌150億人幣。收報2.72元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）以6470萬收購發動機租賃公司。收報4.95元，升0.2%。

澳門政府已與6家賭牌簽約延期半年。澳博（0880）已簽合同延賭牌到年底，落實190億元再融資。銀娛（0027）已獲續牌半年，付4563萬溢價金兼提供15.8億擔保。澳博收報41.75元，升2.45%。銀娛（0027）收報41.75元，升2.45%。

其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報5.13元，升2.81%；美高梅中國（2282）收報4.08元，升4.08%；永利澳門（1128）收報4.51元，升3.44%；銀河娛樂（0027）收報41.75元，升2.45%；金沙中國（1928）收報15.02元，升2.74%。

安莉芳（1388）料今年首5個月虧損500萬，因新冠疫情在中國多點爆發。平上市低位0.77元，收報0.77元，跌1.28%。

醫思健康（2138）︰續併購無需批股融資，投資重建不改變輕資產模式。收報7.79元，升2.64%。

新世界（0017）夥香港電訊（HKT）（6823）建虛擬工作平台，縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張。新世界收報27.95元，跌0.18%。香港電訊（6823）收報10.5元，跌0.19%。

互太紡織（1382）全年少賺20.6%，末期息14仙。見52周低3.16元，收報3.3元，跌4.35%。

白雲山（0874）：中止分拆廣州醫藥到境外上市。收報22.75元，升0.66%。

舜宇（2382）削今年全球智能手機出貨量預測逾一成至12.2億部。收報116元，升6.52%。

耀才（1428）入稟告黃萬里誹謗，疑涉月初欠租事件。收報1.45元，跌0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.32元，收報1.32元，升11.86%；理想汽車（2015）創上市新高，見162.5元，收報159.4元，升3.37%；理想（2015）創上市新高，見162.5元，收報159.4元，升3.37%；貝殼（2423）創上市新高，見52.05元，收報48.85元，跌0.51%；雲康集團（2325）創上市新高，見16.3元，收報16.3元，升3.95%；華潤醫藥（3320）創52周高，見5.35元，收報5.29元，跌0.56%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.23元，收報1.12元，跌3.45%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.99元，收報2.92元，升1.74%；佐丹奴（0709）創52周高，見1.95元，收報1.82元，升14.47%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.91元，收報3.8元，跌2.06%；華新手袋（2683）創52周高，見0.51元，收報0.51元，升2%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.77元，收報1.69元，跌3.43%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括三巽控股（6611）低見0.82元，收報0.87元，跌1.14%；中梁（2772）低見1.36元，收報1.4元，跌2.1%；和譽（2256）低見3.11元，收報3.4元，升6.25%；友和（2347）低見1.8元，收報1.82元，跌4.21%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，港燈（2638）低見7.14元，收報7.25元，升1.26%；宏利（0945）低見133.8元，收報135.3元，升0.67%；鞍鋼（0347）低見2.9元，收報2.9元，跌2.36%；安樂工程（1977）低見1.28元，收報1.29元，無升跌；中鋁（2600）低見2.9元，收報2.92元，跌2.01%；英皇娛樂（0296）低見0.54元，收報0.54元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.56元，收報5.57元，跌1.07%；魏橋紡織（2698）低見1.85元，收報1.85元，跌1.6%；載通（0062）低見11.8元，收報11.88元，跌0.17%；大悅城（0207）低見0.28元，收報0.295元，升1.72%。

異動股

上升異動股，包括，金川國際（2362）收報1.1元，升22.22%；PLATT NERA（1949）收報0.34元，升21.43%；卡姆丹克（0712）收報0.335元，升19.64%；愛康醫療（1789）收報5.7元，升18.26%；洛陽玻璃（1108）收報14.68元，升17.25%；佐丹奴（0709）創52周高，見1.95元，收報1.82元，升14.47%；微創醫療機器人（2252）收報34元，升13.33%；春立醫療（1858）收報13.46元，升13.3%；英皇文化產業（0491）收報0.046元，升12.2%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.32元，收報1.32元，升11.86%；東陽光藥（1558）收報7.05元，升10.85%。

下跌異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.177元，跌24.03%；中泛控股（0715）收報0.05元，跌13.79%；瑞慈醫療（1526）收報0.77元，跌12.5%；三和建築（3822）收報0.08元，跌11.11%；普天通信（1720）收報0.25元，跌10.71%；先施錶行（0444）收報0.044元，跌10.2%；佳兆業資本（0936）收報0.245元，跌9.26%；華大酒店（0201）收報0.106元，跌8.62%；新晨中國動力（1148）收報0.8元，跌8.05%；艾伯科技（2708）收報2.39元，跌7.36%；宏橋（1378）收報8.22元，跌7.12%。

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