六福指出，盈喜主要歸因於基數較低、零售氣氛於 2022 財年首三季度恢復良好、中國內地品牌業務擴展理想、黃金銷情暢旺及營運槓桿的改善，而港澳市場零售業務亦轉虧為盈。

集團預期於6月28日公布2022財年業績。今日早市六福升2.23%，報16.52元。

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