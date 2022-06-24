調查在4月下旬至5月進行，已過今輪新冠肺炎疫情最嚴重時期。瑞銀調查顯示，今期調查有51%企業家預期增加資本開支，預期減少開支則有17%，瑞銀認為，資本開支意願轉弱，主要受企業經營活動預期更為疲弱、對外部風險的擔憂加劇，以及防疫限制措施持續偏緊等因素影響，而製造業投資放緩，部分也與下半年投資價格增速逐步走弱有關。不過，5月政府出台稅務減免，汽車產量反彈，或有助支持汽車資本開支。

此外，調查顯示，企業對新訂單的預期也較為疲軟，預期下半年新出口訂單較上半年增長的受訪者，較預期下降的受訪者的相差為43%，較去年9月調查的70%為低，新國內訂單的相差為37%，也低於上次調查的72%。不過是次調查結果依然好過2020年4月新冠肺炎初爆發時的調查結果，當時僅有10%的受訪者預計銷售收入增長，17%預計新出口訂單增長，13%預計新國內訂單增長。瑞銀認為，因為防疫限制措施有望放鬆及政策支持加碼，中國經濟增長或在2022年下半年反彈，企業信心可能會在本次調查之後有所好轉。

此外，受訪者普遍預計2022年中國防疫政策基本不變，約半數受訪者預計2023年該政策可能會有所放鬆，或預示防疫措施仍會持續影響企業活動。在全部受訪者中，有47%預計2022年現有防疫政策將維持現狀，23%預計防疫政策會進一步收緊。另有26%預計防疫政策可能會適度放鬆，僅3%預計今年政府或將退出現有政策且取消大部分防疫限制措施。對於明年展望，約半數受訪者預計現有政策或會放寬或取消，36%預計在2024年，15%認為要到2025年甚至更遲。

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