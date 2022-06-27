moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

中汽協：首5個月汽車製造業營業收入跌9%

據中國汽車工業協會（中汽協）整理的國家統計局數據顯示，今年首5個月，汽車製造業完成營業收入3.25萬億元人民幣，按年跌9%，跌幅較1至4月擴大0.2個百分點，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.1%。