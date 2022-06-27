據中國汽車工業協會（中汽協）整理的國家統計局數據顯示，今年首5個月，汽車製造業完成營業收入3.25萬億元人民幣，按年跌9%，跌幅較1至4月擴大0.2個百分點，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.1%。