文章日期：2022年6月27日 15:43
據中國汽車工業協會（中汽協）整理的國家統計局數據顯示，今年首5個月，汽車製造業完成營業收入3.25萬億元人民幣，按年跌9%，跌幅較1至4月擴大0.2個百分點，佔規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.1%。
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