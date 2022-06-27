按貨品或服務類型劃分，精密車床銷售收入按年上升43.3%至38.7億元，佔總收入的87.6%;而以地區劃分，中國内地繼續成為公司的最大單一市場，收入按年增加約33.1%至35.5億元，佔全部收入的80.4%。

公司解釋本財政年度期間中國製造業表現優異，各下游行業對數控機床的需求旺盛，特別是新能源汽車零部件製造業在集團的銷售佔比大幅提升；同時海外機床需求比去年同期大幅增長，並達到歷史最高水準，帶動集團創下自成立以來最佳業績。

展望未來，集團認為華東地區及其他省市部份地區的疫情管控措施對供應鏈及原材料的物流產生了一定的影響，需要慎重觀察；但鑑於市場仍有積極的需求，以及集團目前有相當數量的訂單在手，仍有信心在未來的財政年度取得與本年度同等甚至超越的優異業績。

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