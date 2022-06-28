中美審計風波持續，劉表示，過去3年中概股回歸本港上市的集資額平均每年達1000億元，惟大型中概股大多已回歸，預料未來數年回歸潮仍會持續，數量上可維持每年8至10家，但預計在集資額方面不會像過往每年帶來千億元貢獻。問及把第二上市中概股納入港股通所帶來的影響，劉表示，做法無疑會提高港股流通性，以及中概股上市後的表現，但估計無助吸引中概股回流，相信回歸的原因仍以中概股除牌危機為主。

畢馬威預測，本港今年全年有80家新股上市，集資額約2000億元，排名有望由第9名重返首五名，或有6家集資逾百億的「超大型新股」（mega IPO）。劉大昌指出，目前在美上市中概股約250家，當中約20家市值上符合港交所（0388）第二上市條件，雙重主要上市則更多，市值逾千億的中概股剩下一家尚未回歸。至於SPAC（特殊目的收購公司）方面，朱雅儀直言，上市速度較預期慢，但現時陸續有新上市申請，因此維持全年約10家的預測。

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