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惠譽維持香港銀行業前景「改善」評級

惠譽發表今年中期環球銀行前景報告，將香港銀行業前景評為「改善中」，與去年年底時相同，惠譽指出今年上半年香港經濟遭遇挑戰，部分抵銷了淨息差擴闊的利好影響，今年下半年銀行前景則可望受較佳的增長前景支持。

內地銀行前景方面，惠譽的評級為「中性」，與去年年底相同，今年上半年內地經濟受新冠肺炎疫情打擊，但不太可能影響銀行錄得持平至溫和增長的利潤，政策寬鬆有助為銀行具挑戰性的營運環境提供緩衝。英國和美國央行快速加息抵抗通脹，惠譽對英美銀行前景評級皆為「中性」，更快加息的應該有助於盈利增長。

對於整體銀行業，惠譽認為前景「中性」，但經營環境較半年前更具不確定性，風險偏向下行，特別是在新興市場。該㣔認為，環境經濟放緩，同時面對持緩通脹，銀行商業環境比2021年惡化，資產質素可能溫和惡化。不過以上不利因素部分因銀行息差改善抵銷，銀行資本充足，亦累積不少信貸減值儲備，對銀行信貸評級帶來緩衝。

惠譽將新加坡銀行業前景由中性升至「改善」，南非前景由「中性」降至「惡化」，另外維持土耳其前景為惡化。

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