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5月本港新批按揭貸款按年升43.2%至546億元

4月後本港新冠肺炎緩和，帶動樓市交投趨旺。金管局公布，5月份新批出按揭貸款額，較4月份增加43.2%至546億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加19.1%，至68億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加59.9%，至375億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加15.1%，至103億元。

金管局公布，今年5月新申請貸款個案較4月份按月增加9%，至12,892宗，5月份新取用按揭貸款額較4月份增加19.6%，至231億港元。

H按繼續為市場主流，新批H按貸款比例，由4月份的97.4%上升至5月份的97.6%。新批P按比例，由4月份的0.8%下降至5月份的0.5%。

5月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2 %，至17,666億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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