4月後本港新冠肺炎緩和，帶動樓市交投趨旺。金管局公布，5月份新批出按揭貸款額，較4月份增加43.2%至546億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加19.1%，至68億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加59.9%，至375億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加15.1%，至103億元。
金管局公布，今年5月新申請貸款個案較4月份按月增加9%，至12,892宗，5月份新取用按揭貸款額較4月份增加19.6%，至231億港元。
H按繼續為市場主流，新批H按貸款比例，由4月份的97.4%上升至5月份的97.6%。新批P按比例，由4月份的0.8%下降至5月份的0.5%。
5月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2 %，至17,666億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.04%，經重組貸款比率維持於接近0%。
其他報道
滬深三大指數高收 創板指重上2800點關口 兩市成交破萬億人幣
惠理集團委黃慧敏任行政總裁 年薪317萬加公司純利最多23%
恒指半日升5點 科指跌0.12% 中生升5.9% 商湯跌44%
商湯股價一度「腰斬」 無視管理層自願延長股份限售期至今年12月29日
恒指低開79點 科指跌0.69% 偉立掛牌升11% 天潤雲跌0.07%