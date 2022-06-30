4月後本港新冠肺炎緩和，帶動樓市交投趨旺。金管局公布，5月份新批出按揭貸款額，較4月份增加43.2%至546億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加19.1%，至68億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加59.9%，至375億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加15.1%，至103億元。