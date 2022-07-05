港元現報7.847元貶值13點子，曾貶值最多14點子，報7.8471元，亦曾升值最多4點子，報7.8453元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.35點子至0.6847%；1星期HIBOR升10.73點子至0.65125%；2星期HIBOR升0.65點子至0.67673%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.83點子至1.74589%；6個月期HIBOR跌0.05點子至2.39738%；12個月期HIBOR跌1.9點子至3.31155%。

美元指數現報105.203升值0.065點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報1.79757%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0091%，連續6日擴闊，利差是2022年6月20日後最低，當日差距為-1.0172%。

對上一次連續6日擴闊，是2022年5月25日，當日利差報-0.8358%。

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