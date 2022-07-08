港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌4.18點子至0.74196%，是6月22日後最低，當日報0.70625%。對上一次連跌2日是6月29日，當日拆息報0.88375%。
港元現報7.8481元貶值4點子，曾貶值最多5點子，報7.8482元，亦曾升值最多4點子，報7.8473元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.61點子至0.17821%；1星期HIBOR跌7.88點子至0.37845%；2星期HIBOR跌6.33點子至0.48821%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至1.71393%；6個月期HIBOR跌1.91點子至2.34226%；12個月期HIBOR跌3.98點子至3.23875%。
美元指數現報107.018貶值0.112點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報1.80686%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0649%，連續2日擴闊，利差是2022年6月14日後最低，當日差距為-1.127%。
對上一次連續2日擴闊，是2022年6月29日，當日利差報-0.8294%。
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