彭博社報道，軟銀創始人孫正義的一位重要副手Rajeev Misra將卸去在軟銀集團的主要職位，標志著這家日本企業集團向世界最大科技投資者演變的一位主要設計師就此淡出。
報道引述消息指，Misra將保留在該集團首支1,000億美元願景基金中的高級職位，但放棄其他職位。
報道指，他已告訴孫正義自己打算創業的計劃。報道指，他計劃瞄準多種策略的新基金已經獲得超過60億美元的支持。Misra的前同事Akshay Naheta以及軟銀管理合伙人Yanni Pipilis和Munish Varma已就加入Misra的公司進行討論。
由Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan領導的阿布扎比企業集團Royal Group和阿布扎比的一支主權財富基金ADQ已承諾向Misra的基金投資。
軟銀的一位代表證實了Misra去職的決定。
根據彭博社看到的一份內部備忘錄，Misra將繼續擔任初始願景基金的行政總裁，並成為軟銀投資部門的副董事長，孫正義將接管Misra的職責。
其他報道
傳馬斯克停收購Twitter融資 Twitter高層為假帳戶數據辯護
恒指高開318點 重上10天線 潤邁德、魯商生活上市潛水逾一成
港股ADR升237點 夜期高水333點 美期跌亞股升 3新股上市
憧憬經濟軟著陸 美股逾一周最大升幅 道指升346點 標指納指連升4日