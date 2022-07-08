報道引述消息指，Misra將保留在該集團首支1,000億美元願景基金中的高級職位，但放棄其他職位。

報道指，他已告訴孫正義自己打算創業的計劃。報道指，他計劃瞄準多種策略的新基金已經獲得超過60億美元的支持。Misra的前同事Akshay Naheta以及軟銀管理合伙人Yanni Pipilis和Munish Varma已就加入Misra的公司進行討論。

由Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan領導的阿布扎比企業集團Royal Group和阿布扎比的一支主權財富基金ADQ已承諾向Misra的基金投資。

軟銀的一位代表證實了Misra去職的決定。

根據彭博社看到的一份內部備忘錄，Misra將繼續擔任初始願景基金的行政總裁，並成為軟銀投資部門的副董事長，孫正義將接管Misra的職責。

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