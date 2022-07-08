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第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

香港國際機場今日起編排航班，在第三跑道進入熟習運作，跑道已編配為機場新的北跑道。首架在第三跑道熟習運作的飛機屬於政府飛行服務隊，於上午8時24分降落。其後一架是來自上海浦東的國泰貨機。

國泰航空（0293）表示，旗下貨機航班CX3251由上海浦東抵港，熟習第三跑道運作程式，成為首間於第三跑道運作商業航班的航空公司。國泰航空波音747-400F貨機運作的CX3251航班從上海浦東機場啟程，於今日早上8時27分率先在第三跑道降落，參與讓航空業持份者熟習跑道運作的程式及協作相關安排。

國泰行政總裁鄧健榮表示，國泰很高興成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司，加上由國泰有「空中皇后」美譽的波音747貨機運作，更是饒有意義。鄧健榮又表示，747貨機機隊於疫情期間肩負重任，積極維持香港與世界各地的重要物資供應，尤其是在運送疫苗及測試劑方面的貢獻。

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