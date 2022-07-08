目前為止，百度的智能交通業務已在中國逾50個城市落地，過去兩年完成首階段載人測試營運。吳瓊透露，集團將於今年及明年進行無人商業化營運，預期明年後可開始大規模無人營運階段，覆蓋範圍將會拓展到500至1000平方公里。據稱，百度現時車隊規模逾200輛、覆蓋範圍60平方公里。

問及集團會否考慮把自動駕駛平台「蘿蔔快跑」引入香港，吳瓊認為香港具備發展自動駕駛的能力，也是把技術推向國際的一個窗口，未來有合適時機則會部署。雖然沒有透露太多詳情或計劃，對於香港車道又窄、密度又高，吳瓊表示香港跟深圳的情況類似，相信蘿蔔快跑也能適應香港的道路。

百度暫報150.2元，升2.2%。

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