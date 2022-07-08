深圳日前通過《智能網聯汽車管理條例》，下月起自動駕駛能合法上路。百度（9888）自動駕駛運營管理部高級顧問吳瓊今天於傳媒活動上稱，相信有關政策有助對行業釋放積極信號。有見內地不時出現電動車事故，吳瓊強調電動車不等同無人駕駛技術，雖然在科技發展上定有困難，但全球亦正積極應對，相信無阻自動駕駛普及化。
目前為止，百度的智能交通業務已在中國逾50個城市落地，過去兩年完成首階段載人測試營運。吳瓊透露，集團將於今年及明年進行無人商業化營運，預期明年後可開始大規模無人營運階段，覆蓋範圍將會拓展到500至1000平方公里。據稱，百度現時車隊規模逾200輛、覆蓋範圍60平方公里。
問及集團會否考慮把自動駕駛平台「蘿蔔快跑」引入香港，吳瓊認為香港具備發展自動駕駛的能力，也是把技術推向國際的一個窗口，未來有合適時機則會部署。雖然沒有透露太多詳情或計劃，對於香港車道又窄、密度又高，吳瓊表示香港跟深圳的情況類似，相信蘿蔔快跑也能適應香港的道路。
其他報道
美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入
日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高
滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣
【有片：埋身擊】上證受壓於250天線 料須突破3450點才可重拾升勢
安倍晉三遇刺 分析師：日本超寬鬆貨幣政策可能受影響 日圓或大升
恒指高開後受壓半日僅升15點 10天線得而復失 魯商生活潛水25%