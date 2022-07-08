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乘聯會：中國6月份廣義乘用車零售銷量年增22% 按月升43.5%

據全國乘用車市場信息聯席會公佈，政策推動6月車市超預期暴增，中國6月份廣義乘用車零售銷量196.7萬輛，按年上升22%，較5月的下降17%改善40個百分點，按月升43.5%，創近6年同期最高。首6月累售926.1萬部，按年跌7.2%。6月份產量合計222.1萬輛，按年增長44.3%，按月增加31%。該會預計，7月產銷按年實現20%左右增長，可實現淡季不淡的良好局面。

新能源汽車6月零售銷量53.2萬輛，按年增長130.8%，按月增長47.6%；批發銷量57.1萬輛，按年增長141.4%，按月增長35.3%。該會指在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，按月改善超過預期。各地出台鼓勵消費政策力度大，部分補貼和消費券政策屬於先到先得或到6月底截止，進一步拉動6月車市火爆。其中，比亞迪（1211）佔133,762輛、特斯拉中國佔78,906輛。

該會指，6月新冠疫情在全國各地散發局面得到有效遏制，疫後物流和供應鏈的持續改善、出口的韌性、產業的復工、積極政策的疊加，有效促進車市增長。各地的經銷商4S店客戶進店和成交都基本恢復正常。6月車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加了優惠活動，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失、衝擊半年度目標。

自主在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業表現優異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車（0175）和奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提昇明顯。上海車企產銷增幅較強，體現產業穩工復產的效果突出。

批發方面，6月廠商批發銷量218.9萬輛，按年增長42.3%，按月增長37.6%，受新能源市場拉動，部分車企表現分化明顯。 1-6月的廠商批發銷量達到1,017.2萬輛，按年增長3.4%。

 

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