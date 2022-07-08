新能源汽車6月零售銷量53.2萬輛，按年增長130.8%，按月增長47.6%；批發銷量57.1萬輛，按年增長141.4%，按月增長35.3%。該會指在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，按月改善超過預期。各地出台鼓勵消費政策力度大，部分補貼和消費券政策屬於先到先得或到6月底截止，進一步拉動6月車市火爆。其中，比亞迪（1211）佔133,762輛、特斯拉中國佔78,906輛。

該會指，6月新冠疫情在全國各地散發局面得到有效遏制，疫後物流和供應鏈的持續改善、出口的韌性、產業的復工、積極政策的疊加，有效促進車市增長。各地的經銷商4S店客戶進店和成交都基本恢復正常。6月車市促銷力度進一步加大，主流車企均追加了優惠活動，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失、衝擊半年度目標。

自主在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業表現優異，比亞迪汽車、長安汽車、吉利汽車（0175）和奇瑞汽車等傳統車企品牌份額提昇明顯。上海車企產銷增幅較強，體現產業穩工復產的效果突出。

批發方面，6月廠商批發銷量218.9萬輛，按年增長42.3%，按月增長37.6%，受新能源市場拉動，部分車企表現分化明顯。 1-6月的廠商批發銷量達到1,017.2萬輛，按年增長3.4%。

其他報道

百度：自動駕駛合法上路有利行業 香港亦具備發展能力

美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入

第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產

安倍晉三中槍命危 中國外交部：對事件感震驚 祝願早日康復

日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

大新被MUFG沽出大部分持股 股價暫跌2.13%

滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣

旭輝午間突插近10% 券商︰內房違約負面情緒蔓延

大灣區航空傳本月23日啟航飛曼谷

駿隆：截至6月強積金每人蝕逾3萬 投資者應為退休部署

【有片：埋身擊】上證受壓於250天線 料須突破3450點才可重拾升勢

小米：正在利用其他品牌汽車進行自動駕駛路試

中廣核新能源6月發電量按年增13.9% 風電項目升逾五成

【有片：選股王】新秀麗可短線炒波幅 待疫後復蘇催化劑發酵

安倍晉三遇刺 分析師：日本超寬鬆貨幣政策可能受影響 日圓或大升

黎智英海外大狀：被指違國安法 辯護亦被視為顛覆國家

前高層許淑嫺入稟申索港交所逾500萬元 稱曾受職場欺凌