分析師指，安倍晉三自2020年退任首相後仍為自民黨內最大派系領袖，岸田文雄不會冒險激怒黨内衆多安倍支持者的風險去立刻取締舊有政策。但隨着安倍的身亡及自民黨在周日的衆議院選舉大勝，岸田文雄將有更多政治資本去作出改變。

岸田文雄上任後曾表示，希望將財政及貨幣政策正常化，並逐步改變定調日本近10年經濟政策的「安倍經濟學」。

SMBC日興證券高級經濟師Koya Miyamae表示，日本的超寬鬆貨幣政策在短期難以扭轉，但日本央行長遠必須作出調整去應付日圓大幅貶值等問題。

安倍政府為重振日本經濟，於2012年末出台「安倍經濟學」，其政策主要包含大規模量化寬鬆、大舉增加政府開支及促進增長的結構性改革。超寬鬆貨幣政策幫助日元貶值，改善了出口表現和營商信心，但有經濟學者批評「安倍經濟學」缺乏可靠的策略和改革去令日本經濟具備持續增長的能力。

而在新冠疫情影響下，日本經濟再遭受重挫，近期日圓在大幅貶值下，不僅未能大幅刺激出口，更因為能源和進口原材料價格大升而令日企經營百上加斤。

岸田文雄現任政府曾在安倍晉三及其盟友的反對下被迫收回財政預算平衡的承諾，但安倍身亡或令岸田文雄能專注於管控政府債務負擔。截至2022年3月底，日本政府長期債務突破1000萬億日圓，一般政府債務餘額相當於GDP比例達256.9%，為已發展國家中最高。

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