文章日期：2022年7月11日 15:09
滬深三大指數午後跌幅收窄。滬指兩連跌，全日最低位見3297點，收報3313點，跌42點或1.27%，成交額4249億元人民幣（下同）。
深證成指同樣兩連跌，最低見12514點，收報12617點，跌239點或1.87%，成交額5837億元，兩市合共成交額10086億元。
創板指失守2800點關口，收報2767點，跌50點或1.78%。
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