瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，現時歐元受俄羅斯天然氣供應的不穩定前景、及歐洲央行反分裂化的貨幣工具影響，市場對歐元的反應較冷淡，令歐元兌美元最近下跌至20年來新低。

而要預估之後的情況，可以根據之前長期估值指標的超調來設計預測。最極端的超調發生在2001年6月，當時歐元兌美元匯率跌至低於其長期公允價值估計值的27%。重複低於長期公允價值意味著歐元/美元匯率將為0.93美元。

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