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百達看淡歐元前景 調低未來3個月預測逾半成

瑞士百達財富管理表示歐元近期受未見支持，所以將歐元兌美元匯率預測在未來三個月下調至1美元，比起之前的1.06美元，下調0.06美元及5.6%。而6個月及12個月的預測分別下調至1.05美元及1.09美元，下調幅度為5.4%及5.2%。

瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，現時歐元受俄羅斯天然氣供應的不穩定前景、及歐洲央行反分裂化的貨幣工具影響，市場對歐元的反應較冷淡，令歐元兌美元最近下跌至20年來新低。

而要預估之後的情況，可以根據之前長期估值指標的超調來設計預測。最極端的超調發生在2001年6月，當時歐元兌美元匯率跌至低於其長期公允價值估計值的27%。重複低於長期公允價值意味著歐元/美元匯率將為0.93美元。

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