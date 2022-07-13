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比亞迪冀2028年日本銷售4000輛電動客車

比亞迪（1211）日本執行副總裁花田晉作表示，隨著政府承諾到2050年實現碳中和，日本的電動汽車意識增強，該公司應該能夠到2028年前後銷售4,000輛電動客車。比亞迪7年前首次進入日本客車市場，迄今為止售出約60輛。