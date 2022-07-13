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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌5日 港元觸及7.85元

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌5日，跌1.21點子至0.71679%，是6月22日後最低，當日報0.70625%。對上一次連跌5日是7月5日，當日拆息報0.78851%。

港元現報7.8496元升值4點子，曾觸及7.85元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.8點子至0.17702%；1星期HIBOR升0.18點子至0.33232%；2星期HIBOR跌0.27點子至0.45691%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.06點子至1.70774%；6個月期HIBOR無升跌報2.35137%；12個月期HIBOR升1.21點子至3.2319%。

美元指數現報108.138升值0.066點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報1.96443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2476%，連續5日擴闊，利差是2019年3月01日後最低，當日差距為-1.3415%。

對上一次連續5日擴闊，是2022年7月04日，當日利差報-0.9289%。

 

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