市場普遍預期中國第二季增長將大幅放緩至2%以下，對於會否出現增長停滯，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國務院新聞發布會回應，疫情帶來衝擊主要是階段性的影響，未來隨著疫情形勢總體受控，預計宏觀經濟會保持穩步復蘇。下一階段，人行將保持較強信貸支持，提高企業和居民擴張意願，保持經濟回暖勢頭，進一步提升內生增長動能和經濟活力。
鄒瀾表示，人行在貨幣總量，將保持流動性合理充裕，加大對實體經濟的信貸支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，引導政策性開發性銀行落實好新增8000億元信貸規模和設立3000億元金融工具，支持基礎設施建設。
此外，人行亦將繼續推動結構性貨幣政策工具，加強重點支持領域，今年第二季起，人行通過普惠小微貸款支持工具提供的激勵資金比例由1%提高到2%。利率價格方面，人行將發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，發揮存款利率市場化調整機制作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。
人民銀行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘表示，今年6月內地新開立的定期存款利率為2.5厘，按年下降0.16厘，有利降低金融機構負債成本，增強對實體經濟支持的可持續性。同月新發放的企業貸款利率為4.16厘，則按年下降0.34厘，企業綜合融資成本穩中有降。
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