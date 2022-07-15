內地第二季GDP增0.4%，遠遜預期，恒指今早低開229點，曾收窄至跌94點，收據公布後跌幅擴大，最多曾跌332點，低見20419.1點，是5月26日後最低，恒指半日高低波幅238點，5日累跌1222.2點。北水半日流入增1.3倍。美期升，亞股個別發展。