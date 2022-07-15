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恒指半日跌247點 創7個月低 北水流入增1.3倍

內地第二季GDP增0.4%，遠遜預期，恒指今早低開229點，曾收窄至跌94點，收據公布後跌幅擴大，最多曾跌332點，低見20419.1點，是5月26日後最低，恒指半日高低波幅238點，5日累跌1222.2點。北水半日流入增1.3倍。美期升，亞股個別發展。

恒指半日跌247點或1.19%，報20503點，大市成交金額664億元；國指跌85點或1.2%，報7040點。恒生科技指數收報4496點，跌1.98%。

藍籌股成交金額267.25億元，佔大市成交40.24%；科指成份股成交金額126.82億元，佔大市成交19.09%；國指成份股成交金額236.82億元，佔大市成交35.66%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。比亞迪（1211）、長和（0001）、中石化（0386）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，52隻下跌，1隻無升跌。比亞迪（1211）升4.88%，收報296.8元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.52%，收報3.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報154.9元，升2.72%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報22.4元，跌7.44%。

恒指10天線(21266.11點)跌穿100天線(21319.16點)。科指跌穿100天線(4510.76點)，50天線(4490.85點)失而復得。

北水南下合計淨流入13.84億元，較上日增加134.49%，淨流入金額是2022年6月30日75.19億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入43.06億元，對上一次連續4日淨流入是6月14日。南水北上合計淨流出0.17億元人民幣，較上日減少98.11%，連續第5日流出，累計流出131.28億元。

碧桂園（2007）境內債「19碧桂03」跌5成後停牌。收報3.42元，跌5.52%。

阿里（9988）旗下雲高層因警方數據洩露遭上海當局約談，專家稱阿里技術過時。收報104.5元，跌3.86%。

大眾金融（0626）公布業績。收報2.41元，跌1.63%。

博維智慧（1204）上市，定價1.08元。收報1.11元，升2.78%。

微創腦科學（2172）上市，定價24.64元。收報24.6元，跌0.16%。

德銀天下（2418）上市，定價1.8元。收報1.8元，無升跌。

旭輝（0884）獲控股股東增持50萬股，涉資136萬。收報2.46元，跌9.56%。

贛鋒鋰業（1772）盈喜，料上半年多賺4.1倍至5.2倍。收報78.4元，升2.02%。

長和系減持英水務公司Northumbrian Water 25%股權，基本現金代價80.73億。長和（0001）收報52.95元，升1.24%。長實（1113）收報55.5元，升0.36%。長建（1038）收報48.9元，升1.03%。

莎莎（0178）上季港澳同店銷售跌4.2%。收報1.33元，跌0.75%。

紅杉中國沽2107.66萬股美團（3690），套現39.13億。收報179.4元，跌1.7%。

長汽（2333）發盈喜，中期多賺50至67%，除匯兌後跌19%至36%。收報13.12元，跌0.3%。

SOGO母企利福國際（1212）盈警，料上半年盈轉虧4.5億。創上市新低，見2.75元，收報2.79元，跌2.45%。

房貸斷供，工行（1398）、中行（3988）、郵儲行（1658）稱風險可控。工行見52周低4元，收報4.03元，跌0.49%。中行（3988）收報2.72元，跌0.37%。郵儲行（1658）收報5.08元，跌0.59%。

舜宇（2382）發盈警，中期料少賺45%至50%。收報108.3元，跌2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，雅迪（1585）創52周高，見18.74元，收報17.48元，升0.92%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.24元，收報1.25元，跌6.72%；合景悠活（3913）低見1.71元，收報1.73元，跌4.95%；金科服務（9666）低見14.72元，收報15.02元，跌3.47%；遠洋服務（6677）低見2.78元，收報2.78元，跌2.11%；時代中國（1233）低見1.65元，收報1.65元，跌6.78%；中駿集團（1966）低見0.72元，收報0.72元，跌7.69%；融信中國（3301）低見1.11元，收報1.12元，跌3.45%；國泰君安（2611）低見9.18元，收報9.18元，跌1.5%；加科思（1167）低見4.71元，收報4.94元，跌4.08%；商湯（0020）低見2.24元，收報2.24元，跌2.18%。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.59元，收報1.63元，跌4.12%；丘鈦（1478）低見4.54元，收報4.62元，跌1.91%；信德（0242）低見1.48元，收報1.5元，跌0.66%；中華煤氣（0003）低見8.2元，收報8.22元，跌0.96%；粵海投資（0270）低見8.06元，收報8.08元，跌2.53%；美瑞健康國際（2327）低見0.27元，收報0.28元，跌1.75%；香港科技探索（1137）低見5.26元，收報5.3元，跌6.69%；新世界發展（0017）低見25.9元，收報26元，跌2.44%；恒地（0012）低見27.55元，收報27.8元，跌0.71%；大快活（0052）低見13.24元，收報13.26元，跌2.21%。

異動股

上升異動股，包括，太陽城集團（1383）收報0.215元，升41.45%；凱升控股（0102）收報0.26元，升23.81%；新世紀醫療（1518）收報0.97元，升18.29%；Okura（1655）收報0.47元，升17.5%；順騰（0932）收報0.139元，升9.45%；三巽控股（6611）收報0.495元，升8.79%；迅銷（6288）收報42.2元，升8.07%；米格國際（1247）收報0.99元，升7.61%；德信服務（2215）收報2.95元，升7.27%；兗煤（1171）收報23.2元，升7.16%；高偉電子（1415）收報12.8元，升6.84%。

下跌異動股，包括，成實外教育（1565）收報0.171元，跌16.99%；魏橋紡織（2698）見52周低1.56元，收報1.56元，跌14.29%；協鑫新能源（0451）收報0.174元，跌13.86%；新東方在線（1797）收報16.02元，跌10.1%；華科資本（1140）收報0.495元，跌10%；保集健康（1246）收報0.13元，跌9.72%；旭輝（0884）收報2.46元，跌9.56%；偉易達（0303）收報55.6元，跌9.15%；熒德控股（8535）見52周低0.171元，收報0.183元，跌8.96%；旭輝永升服務（1995）見52周低6.38元，收報6.43元，跌8.92%；先瑞達醫療（6669）收報8.15元，跌8.12%。

 

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