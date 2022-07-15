據報導指，有市民向記者表示，提款「已提交成功，正在等待入賬」或「我的錢到賬了，從提交到現在大概半小時，算是1小時之內到賬的」。

相關報道：河南4家村鎮銀行發布資金墊付操作說明 須先進行線上登記

此前，河南銀保監局、河南省地方金融監管局此前公布，自7月15日（今日）開始，相關村鎮銀行的資金賬外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶。

在今日一大早，河南村鎮銀行客戶紛紛開始進行資金墊付操作，即登陸微信小程序「村行墊付」，完成身份信息認證、確定墊付金額、填寫賬戶信息、閱讀並勾選墊付協議及提交墊付申請一系列的流程後，系統提示「預計24小時到賬」。其後陸續有提款市民表示已成功到賬。

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