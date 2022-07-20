郭明錤在其個人社交平台推文指出，對蘋果在經濟衰退期間減少招聘人手和節省成本支出不感意外。他說，獲知近期iPhone 14的螢幕和記憶體供應出現問題，但預計對該型號量產計劃影響有限，因其他供應商已填補有關供應缺口。

他補充，LG Display生產的iPhone螢幕因外觀問題，導致iPhone 14量產初期出現供應缺口，但三星和京東方（BOE）能夠很大程度上補足有關缺口，並預計LG很快能解決該問題。他又指，記憶體方面，蘋果iPhone旗艦新手機採用LPDDR5，三星幾乎是唯一供應商，可以滿足iPhone 14 Pro的產能需求；美光（Micron）（美：MU）和SK海力士（韓：000660）可能最快在第四季向蘋果出貨，主要是美光認證時間較遲，SK海力士出現品質問題。

蘋果股價周二回升2.67%至151美元。

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