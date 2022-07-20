美國樓市方面，房貸利率跟隨加息上升，新盤銷售開始走下坡，而消費者信心亦已經下降至與2008年金融風暴相約的水平。

談及內地前景，富達國際亞太區股票研究主管繆子美認為，內地經濟不會直線復甦，現時多個省市的防疫措施持續，並限制經濟活動；再加上本月爆發的爛尾樓事件，都打擊投資者信心及輕微影響股市。此情況下，相信地方政府會有一系列行動應對事件，又預計爛尾樓涉及的壞賬只佔整個金融體系的1%，不會對中國金融市場帶來很大的衝擊。

她續指，雖然中國疫情有復燃跡象，但隨著疫苗接種率及長者接種加強針的比率持續上升，疫情應會維持在可控範圍。同時又預計中國政府今年會投放約7萬億元人民幣以協助經濟復甦，故看好亞太區股票

尤其是A股。

記者：張芷君

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