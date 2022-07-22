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美債息倒掛見一周最闊 美期跌 恒指半日升幅收窄至24點 10天線復失

美2年期10年期債息倒掛加劇，今曾擴至24.65基點，是7月14日27.574基點後最闊，市場憂慮經濟衰退，美期向下，美匯106水平橫行，金管局近日未再沽美元，港元暫最低曾貶至7.8496，大市仍保持向上但升幅收窄。恒指今早高開142點，曾升最多213點，其後升幅收窄至最低位升9點，半日高低波幅205點。

恒指半日升24點或0.12%，報20598點，大市成交金額465億元；國指升14點或0.2%，報7113點。恒生科技指數收報4598點，升0.35%。

藍籌股成交金額152.02億元，佔大市成交32.69%；科指成份股成交金額92.94億元，佔大市成交19.98%；國指成份股成交金額133.82億元，佔大市成交28.77%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，33隻下跌，7隻無升跌。東方海外（0316）升2.57%，收報263元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.11%，收報90.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報160.9元，升3.74%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報20.5元，跌2.84%。

恒指曾升穿10天線(20738.69點)，半日收於其下。科指續高於10天線(4556.09點)。

北水南下合計淨流入5億元，較上日減少39.56%，連續第4日流入，累計流入34.63億元，對上一次連續4日淨流入是2022年7月15日。南水北上合計淨流入12.29億元人民幣，終止單日流出。

匯控（0005）出售俄羅斯業務予當地銀行Expobank，未披露作價。收報48.75元，升1.14%。

中芯（0981）據報交付7納米晶片，分析指在美國制裁其技術仍取得突破。收報16.9元，升1.68%。

藥明康德（2359）上調全年收入目標至68%-72%，上半年收入增68%，純利升73%。收報102.6元，跌0.77%。

中信資源（1205）公布業績。收報0.52元，升1.96%。

特步（1368）大股東折讓8.5%售股減持3%，套現10億。收報13.34元，跌3.89%。

MOG（1942）近1.4億元購融資服務公司，折讓兩成發股支付。收報1.82元，升7.69%。

新世界（0017）伙Shell及森那美汽車，旗下物業設逾百個電動車充電點。收報26.2元，升0.38%。

中國智能健康（0348）料中期轉蝕最多2300萬。收報0.25元，升2.04%。

謝瑞麟（0417）2550萬購紅磡一工廈單位和車位。收報1.07元，無升跌。

領展（0823）據報正競投新加坡商場，總值29億美元。收報63.65元，升0.55%。

京信通信（2342）料中期扭虧，賺不少於8300萬。收報1.5元，無升跌。

中鐵建（1186）第二季新簽合同額按年增45%。收報4.57元，無升跌。

越秀地產（0123）附屬81.2億人幣投得廣州天河區地塊。收報9.13元，跌0.87%。

比亞迪（1211）宣布進入日本乘用車市場。收報286.6元，升0.77%。

OpenRice與Equinix及香港寬頻（1310）合作，助拓展東南亞市場。收報8.81元，跌0.23%。

破頂股表現

破頂股包括，企展控股（1808）創52周高，見2元，收報1.46元，升44.55%；莊士機構（0367）創52周高，見1.13元，收報1.11元，跌1.77%；英恒科技（1760）創52周高，見7.4元，收報7.19元，升4.35%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括美的置業（3990）低見9.61元，收報9.7元，跌1.62%；三巽控股（6611）低見0.3元，收報0.3元，跌11.76%；融信中國（3301）低見1.08元，收報1.09元，跌1.8%；聖諾醫藥（2257）低見62.45元，收報62.45元，跌2.5%；中國再保險（1508）低見0.61元，收報0.62元，跌3.13%；寶寶樹集團（1761）低見0.39元，收報0.395元，跌2.47%；佳源國際（2768）低見0.305元，收報0.315元，跌4.55%；交銀國際（3329）低見0.55元，收報0.57元，跌10.94%；弘陽地產（1996）低見1.53元，收報1.66元，升2.47%。

16隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.83元，收報7.83元，跌0.63%；碧桂園服務（6098）低見20.25元，收報20.65元，升0.24%；海螺（0914）低見31.3元，收報31.4元，跌5.71%；大昌集團（0088）低見4.38元，收報4.49元，跌1.32%；建滔集團（0148）低見25.05元，收報25.1元，跌2.14%；米蘭站（1150）低見0.162元，收報0.164元，跌3.53%；深圳控股（0604）低見1.47元，收報1.47元，無升跌；其利工業（1731）低見0.82元，收報0.88元，無升跌；巨濤海洋石油（3303）低見0.64元，收報0.65元，跌8.45%；修身堂（8200）低見1.05元，收報1.05元，跌2.78%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）創52周高，見2元，收報1.46元，升44.55%；中國水業集團（1129）收報0.204元，升15.91%；天立教育（1773）收報1.16元，升14.85%；鴻騰（6088）收報1.36元，升14.29%；快餐帝國（1843）收報0.35元，升12.9%；賞之味（8096）收報0.074元，升12.12%；中泛控股（0715）收報0.05元，升11.11%；樂透互娛（8198）收報0.62元，升10.71%；先豐服務（0500）收報0.5元，升9.89%；MOG（1942）收報1.82元，升7.69%；正商實業（0185）收報2.15元，升7.5%。

下跌異動股，包括，華寶國際（0336）收報5.43元，跌19.91%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.3元，收報0.3元，跌11.76%；交銀國際（3329）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌10.94%；中泰期貨（1461）收報0.66元，跌10.81%；國際娛樂（1009）收報0.181元，跌9.5%；海亮國際（2336）收報0.091元，跌9%；巨濤海洋石油（3303）見52周低0.64元，收報0.65元，跌8.45%；喆麗控股（2209）收報0.83元，跌7.78%；榮萬家（2146）收報2.47元，跌7.49%；洛陽鉬業（3993）收報3.84元，跌7.25%。

 

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