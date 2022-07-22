美2年期10年期債息倒掛加劇，今曾擴至24.65基點，是7月14日27.574基點後最闊，市場憂慮經濟衰退，美期向下，美匯106水平橫行，金管局近日未再沽美元，港元暫最低曾貶至7.8496，大市仍保持向上但升幅收窄。恒指今早高開142點，曾升最多213點，其後升幅收窄至最低位升9點，半日高低波幅205點。